Valdés conversa con peronistas y libertarios y asegura que «va a estar en la boleta»

El presidente de la UCR, Gustavo Valdés, mantiene conversaciones con múltiples sectores de cara a la construcción de Vamos Corrientes. El Gobernador confirmó ayer un acercamiento con intendentes peronistas que salieron «heridos» del PJ, como así, de dirigentes del interior de ELI e incluso, no desestima alianza con La Libertad Avanza (LLA) al mantener contacto con referentes nacional.

Para el Mandatario, el candidato del oficialismo debe dar continuidad al proyecto político y volvió a colocar al kirchnerismo como un límite al no existir coincidencias programáticas.

Valdés sostiene una agenda de inauguraciones, especialmente en el interior, donde la próxima semana estará en Ituzaingó, también por razones partidarias. Ayer, manifestó al programa Lo bueno, lo malo y lo feo de Radio Dos que aún falta por hacer en materia de gestión, que el próximo paso del proyecto político es reforzar en cuanto a industrialización y producción. «Tenemos los recursos», expresó el titular del Ejecutivo provincial alegando una buena administración para ello. «Faltó tiempo», enfatizó.

Parte de los recursos para infraestructura destinada a la producción podría llegar de la mano del BID. El radical afirmó que a mediados de año se finalizarán las obras del puerto de Ituzaingó y que el organismo multilateral ya cuenta con dos proyectos en carpeta. Para Valdés faltarían desarrollos de similares características en el sur de la Capital y de Goya.

No obstante, el Mandatario destacó los avances en proyecciones como la conexión entre Villa Ocampo y Bella Vista, que unirá Corrientes con Santa Fe; como así, las propuestas de construir el viaducto entre Alvear e Itaquí. «Estamos saliendo de una matriz primaria a una industrializada», aseveró el Gobernador en declaraciones a Radio Dos.

El titular del Ejecutivo provincial, quien se exhibe claramente entusiasmado en informar sobre las inversiones y proyectos, no escapa a las consultas sobre la trama política que se desarrolla en la antesala del año electoral. El Jefe del Gobierno no podrá reelegir y la definición de un sucesor genera ansiedad entre propios y extraños. «Este es el momento de moverse», dijo respecto de los eventuales aspirantes a presentarse para la competencia por el sillón de Ferré.

Y aunque cauteloso para dar nombres, señaló que son varios quienes tienen anhelo de someterse al dictamen de las urnas. Las mediciones de encuestadoras están en marcha, también las lecturas en redes sociales.

«El candidato tiene que tener cercanía. Estamos acostumbrados a que la gente pueda hablar con su Gobernador, que la gente tenga acceso. Esa cercanía no la tenemos que perder. No creo que la edad sea primordial, la empatía con la gente sí, y el proyecto político claro», evaluó Valdés, quien consideró tienen al menos tres nombres en el tintero de los postulantes a encabezar la fórmula de Vamos Corrientes por la Gobernación.

El dirigente ucerreísta tampoco deja la cautela de lado al mencionar posibles fechas de convocatoria a elecciones. Como manda la Constitución, sería entre mayo, junio o julio. La mayoría de los referentes del oficialismo apuestan a agosto o septiembre. Sin embargo, las elecciones nacionales también serán un gran condicionante tras la suspensión de las PASO.

En paralelo, se mantienen conversaciones con diferentes sectores y con otros hay alejamiento. «Cuando te ponés a criticar a tu gobierno es porque te fuiste», dijo el titular del Ejecutivo provincial respecto del referente del Partido Autonomista, José Romero Brisco. El diputado provincial, quien formó parte de la entonces alianza ECO + Vamos Corrientes, hoy mantiene sus aspiraciones de competir por la Gobernación.

Sin embargo, el Gobernador sostuvo que un espacio «mayoritario del autonomismo» acompañará a Vamos Corrientes. «El sello puede que no esté con nosotros, pero sí una amplia mayoría del autonomismo», expresó y recordó los casos de la diputada provincial y extitular del PA, Silvia Galarza, y de la ministra de Educación, Práxedes López, de exponentes que trabajan programáticamente con el Gobierno.

El Mandatario, a su vez, pasó con la ambulancia de la interna peronista. «Tenemos un acercamiento con ‘Tata’ Sananez. Estamos hablando con peronistas, con todos los sectores», afirmó respecto del exintedente de Santa Lucía quien rompió con el PJ. «Hablamos con sectores del justicialismo porque el peronismo integra nuestro espacio», expresó Valdés.

VALDÉS MANIFESTÓ QUE MANTIENE CONVERSACIONES CON VARIOS SECTORES.

«Muchos sectores del justicialismo están viniendo a nuestro espacio y también de ELI, sus intendentes. Es parte de la construcción. Estamos construyendo y ojalá que lleguemos a buen puerto y ofrecer a la sociedad la mejor opción», aseveró el Gobernador.

Valdés tampoco desestimó alianza con La Libertad Avanza (LLA). Expresó que mantiene conversaciones con referentes del sector libertario, como así, su vínculo con los funcionarios nacionales. Mencionó en ese sentido a Karina Milei, Guillermo Francos y al ministro de Economía Luis «Toto» Caputo. «Si se puede será, sino, se seguirá», señaló.

Su par del Chaco, Leandro Zdero, cerró alianza con LLA para las elecciones provinciales. En Corrientes el panorama es diferente debido a que está en juego una elección de cargos ejecutivos. Algunos de sus referentes locales como el diputado Lisandro Almirón se pronunció en contra de un acuerdo con la UCR. Mientras tanto, desde el radicalismo señalan que hay conversaciones a nivel nacional.

Valdés, además, no desestima competir en estas elecciones. «Voy a estar en la boleta», dijo el Mandatario a Radio Dos. Luego aclaró: «Veremos cuáles son los lugares que considere el conjunto puedo traccionar. Voy a acompañar al que sea Gobernador o Intendente», expresó respecto de su rol en la campaña. Aunque sostuvo que «no es importante» donde él esté, sino «el proyecto político».

No obstante, el Gobernador se mostró proclive a la idea de trabajar en la construcción nacional de la UCR. Nuevamente se expresó contrario a la visión de Martín Lousteau, actual presidente del radicalismo nacional. Mientras se prepara la reunión de la Convención Radical tanto a nivel nacional como a su conformación a nivel provincial.

Respecto del papel que jugará Encuentro Liberal, manifestó: «Hasta ahora no se expidieron respecto de la alianza. Si van a seguir, nos van a decir, será una decisión de ese partido político. Cada uno está dónde quiere estar, si no querés estar más, es bueno; tenés que abrir un costado. Hay algunos dirigentes políticos que no están, nosotros seguimos trabajando para construir lo que creemos».