En 20 años, el 90% del territorio de Corrientes se vio afectado por los incendios

La investigación fue realizada por la Prof. Griselda Isabel Saucedo (Becaria INTA-CONICET y doctoranda en Geografía en la UNNE) y el Dr. Ditmar Bernardo Kurtz (Investigador INTA Corrientes y Profesor Adjunto en la UNNE).

La investigación tuvo por objetivo analizar la variabilidad mensual y anual de las áreas quemadas entre 2001 y 2022; identificar la frecuencia de incendios considerando la variabilidad interanual; caracterizar la frecuencia de incendios por estación y la cobertura vegetal afectada; y por último evaluar la recuperación de los ecosistemas luego de los megaeventos de incendios de 2022.

Los resultados del estudio fueron presentados recientemente en el artículo «Seasonality and post-fire recovery in a wetland dominated region: Insights from satellite data analysis in northern Argentina», publicado en la revista científica internacional Remote Sensing Applications: Society and Environment.

Según se destaca entre las conclusiones del trabajo, en la provincia de Corrientes entre los años 2001 y 2022, si se suman todas las áreas que alguna vez fueron afectadas por quemas, la superficie quemada totaliza 80.728 km², lo cual equivale aproximadamente al 90% del territorio provincial.

«Nuestro estudio representa el primer análisis regional sobre el régimen del fuego en Corrientes a lo largo de 22 años, permitiendo comprender su variabilidad espacial y temporal y sus impactos en la vegetación», destacaron los autores.

En diálogo con UNNE Medios, la Prof. Saucedo y el Dr. Kurtz indicaron que los resultados de la investigación aportan información clave para comprender la dinámica del fuego en la región.

Agregaron que, si bien Sudamérica es una región vulnerable a los incendios, sigue siendo el continente menos estudiado en comparación con otros en lo que respecta a los regímenes de fuego. Esta brecha de conocimiento es notoria en el noreste de Argentina, donde a principios de 2022 se produjeron incendios sin precedentes que, impulsados ​​por condiciones climáticas extremas, marcaron un evento histórico en la región, sin registros científicos previos de tal escala o impacto en la resiliencia de la vegetación.

Principales hallazgos

En el estudio se analizaron registros de incendios entre los años 2001 y 2022, mediante el análisis de imágenes satelitales, que totalizaron una superficie quemada de 80,728 km2.

De acuerdo a los resultados, se encontraron años con áreas quemadas excepcionalmente extensas, como 2005, 2020 y 2022, mientras que el período entre 2013 y 2018 las áreas quemadas fueron menos extensas, coincidiendo con mayores precipitaciones anuales.