El Gobierno busca avanzar en la eliminación de las PASO, pero deberá afrontar dos obstáculos en el Congreso

“El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales.. Es decir, estamos hablando de un”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos. Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”, posteó.

Cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Bases, en enero pasado, uno de los capítulos del proyecto planteaba una profunda reforma política que implicaba, entre otros puntos, la eliminación de las elecciones primarias. Mas tarde, el pasado 21 de noviembre envió a Diputados dos proyectos de Reforma Política para eliminar las PASO y reformar la forma en que se financian los partidos políticos, reduciendo el aporte estatal y permitiendo la participación privada en las campañas electorales.

Para poder avanzar con estas iniciativas, el presidente Milei deberá convocar a sesiones extraordinarias y habilitar este tema. La convocatoria podría ser en febrero 2025. Sino tendrá que esperar la reapertura del Parlamento el próximo 1 de marzo cuando se inicie el periodo de sesiones ordinarias y allí tratar el proyecto. Pero para esa fecha ya estarán lanzadas las campañas electorales y eso dificultará el tramite legislativo.

En Encuentro Federal, el bloque que preside el diputado Miguel Pichetto, Oscar Agost Carreño señaló que, “jurídicamente no hay una regla que no permita derogar las PASO en 2025, la tradición histórica es que no se tocan reglas electorales en año de elecciones. Hoy creo que no están los votos garantizados para un cambio que requiere una mayoría especial”.

Agost Carreño hace referencia a las mayorías agravadas que requieren la sanción de normas de carácter electoral que establece el articulo 77 de la Constitución Nacional, que establece que los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.

Por su parte, desde la UCR, la diputada Soledad Carrizo, confirmó que en los últimos días no fueron consultados por el Gobierno para discutir en sesiones extraordinarias la eliminación de las PASO. El radicalismo es una de las fuerzas indispensables para los libertarios para lograr la construcción de mayorías.

“Reducir la discusión al costo de cuánto cuesta las PASO es un solo aspecto, que es válido, pero no el único. Deberíamos discutir cómo mejorar el sistema que sin lugar a duda ha sido positivo. No plantear solo eliminación. También debemos poner sobre la mesa el ahorro que va a tener el Estado por la implementación de la Boleta Única papel (proyecto sancionado por el Parlamento en 2024) y de eso no se habla”, señaló la diputada Carrizo.

El diputado del radicalismo crítico Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, se sumó al debate y dijo: “Como no tenemos presupuesto, no sabemos para que querés ahorrar. Según los antecedentes será para aumentarle el sueldo a (el vocero Manuel) Adorni, ¿y que siga nombrando ñoquis o darle la plata a la SIDE para pagar sobresueldos en negro conforme viejas costumbres del menemismo?”, se preguntó.

Antecedentes parlamentarios

En la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que preside el libertario Nicolás Mayaráz, ya están ingresados varios proyectos sobre este tema, no solo la iniciativa del Ejecutivo. “No han servido para nada, y su implementación solo fue un gasto más”, afirmó Francos. Y agregó que “en las últimas elecciones (primarias de 2023) se gastaron 52 millones de dólares”.

El bloque Pro solo aceptó cambiarlas. La diputada María Eugenia Vidal presentó un proyecto solicitando la modificación de obligatoriedad de las PASO. “Modifíquese el artículo 18 de la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Entiéndase por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral. En adelante, se denomina elecciones primarias a las elecciones primarias, abiertas y simultáneas”. Si dejan de ser obligatorias, serían las PAS.

El legislador Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, la fuerza política del gobernador Alberto Weretilneck, recordó que ya en 2022 habían presentado una iniciativa de reforma política para eliminar las PASO. En esa oportunidad, lo acompañó el exdiputado Luis Di Giacomo. “Estoy a favor de eliminarlas”, remarcó, en su momento, el diputado. Domingo integra la bancada de Innovación Federal, que preside Pamela Calletti junto a otros partidos con terminales en gobernadores.

También en rechazo de las PASO, el pasado 8 de noviembre, el diputado que integra el bloque radical Federico Tournier, enrolado en su fuerza “Encuentro Liberal de Corrientes”, presentó un proyecto para eliminarlas. Entre sus argumentos, señaló: “La República Argentina se encuentra atravesando una grave crisis cuya superación requiere la necesidad de revisar todos los mecanismos existentes, a fin de optimizar los recursos del Estado Nacional para enfrentar los desafíos económicos y sociales actuales. Esto implica un arduo trabajo de consensos políticos, reformas estructurales y medidas que busquen un equilibrio entre la austeridad y el bienestar social. En este contexto, las PASO han sido un tema recurrente en el debate político, por cuanto su celebración implica una importante erogación para el Estado Nacional”.

El correntino, además, reflexionó: “La confianza de la sociedad en el sector político solo se podrá recuperar con reformas, como la que se plantea en el presente proyecto, que den muestras claras del cambio frente a las causas que han llevado a nuestro país al estancamiento y empobrecimiento, reduciendo contundentemente los costos que implican los procesos electorales. En línea con ello, resulta de imperiosa necesidad reducir considerablemente los costos en el proceso electoral”.