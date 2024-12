Tras 4 años de novios, descubrió que su pareja era prostituta y la denunció por robo

Un hombre de La Plata denunció a su expareja por un robo ocurrido en su departamento y descubrió que esta mantenía una vida paralela, en la que trabaja como prostituta. La presunta delincuente se fue a Italia con otro hombre y lo amenazó luego de que el damnificado le diera un ultimátum.

El desenlace de la insólita historia llegó cuatro años después de que se conocieran. Según contó la víctima, nunca había sospechado de su novia, quien comenzó a comportarse de manera muy extraña en el último tiempo. Lo trataba con indiferencia, le negaba la entrada al departamento de él cuando quería ingresar, y en las últimas semanas había contraído una multa por drogas que este pagó.

«Si no nos vemos, no somos nada. Y entonces el departamento lo vas a tener que pagar vos», le dijo el hombre como ultimátum. Esta advertencia no hizo más que revelar la verdadera cara de su novia: en los días siguientes descubrió que le faltaban 3.000 dólares y un 1.000.000 de pesos que, paradójicamente, venía juntando para sorprenderla con un viaje a Brasil para recomponer la relación.

La denuncia por el insólito robo en La Plata

En la denuncia que presentó asegura que esta sabía que había divisas estadounidenses en su departamento, ya que le había dado esa información luego de pagar la mencionada multa, y la acusa del robo.

En la última semana descubrió el perfil de Instagram de la mujer y encontró un posteo que esta había compartido hacía unas horas en el que mostraba un pasaje con rumbo a Italia. Tres horas antes había recibido una serie de notificaciones de su banco, y como pensó que se trataban de promociones no les dio importancia, aunque tras esta foto los abrió. Las alertas eran comprobantes de pagos realizados en el Duty Free de Ezeiza con la extensión de la tarjeta que le había dado a su novia.

La mujer lo bloqueó de llamadas y mensajes pero luego recibió uno desde un número de WhatsApp publicado junto a una foto de ella en un perfil de citas italiano: «Si me seguís jodiendo la vas a pasar muy mal».

El hombre descubrió que su pareja vendía contenido erótico y ofrecía servicios sexuales en la aplicación de citas mencionada. La denuncia radicada es por robo y amenazas.