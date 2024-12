Del Potro cerró su carrera con un triunfo a pura emoción frente a Djokovic en Argentina

En «El Último Desafío», nombre que se le dio al encuentro de exhibición de despedida frente a Novak Djokovic (7°), se impuso por 6-4 y 7-5 en un cotejo que tuvo puntazos, sorpresas y, sobre todo, mucha emotividad.

«Estoy emocionado, no triste», expresó el potente tandilense al finalizar su duelo ante el legendario serbio, cerrando definitivamente el ciclo, ese que había dejado en puntos suspensivos al despedirse oficialmente del circuito en el Argentina Open en 2022, cuando aún mantenía una ligera esperanza de regresar a su mejor nivel.

Los dos sets presentaron el mismo patrón: paridad. Obviamente, sin perder su carácter de exhibición, por momentos se pudieron ver las feroces derechas del doble medallista olímpico que, durante mucho tiempo, sorprendieron a propios y extraños para ganarse la ovación y los aplausos del un repleto estadio Parque Roque y del mismísimo balcánico.

Cabe destacar que en el comienzo de la segunda manga se disputaron algunos games en la modalidad de dobles mixto, dándole lugar a que Gisela Dulko comparta equipo con Djokovic por un lado y la inmensa Gabriela Sabatini con su íntimo amigo Del Potro por el otro.

La jornada culminaría con aún más momentos conmovedores, porque la organización del evento desplegaría videos en la pantalla gigante, repasando los mejores momentos del albiceleste en el combinado nacional así como recibiría felicitaciones de leyendas del deporte como Roger Federer, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Emanuel Ginóbili, entre otros.

«No estoy triste, estoy emocionado», el emotivo discurso de Del Potro en su despedida

Este domingo 1° de diciembre de 2024 seguramente quedará grabado en la retina de Juan Martín Del Potro durante mucho tiempo. Despedirse en su país, con toda su gente ovacionándolo y ante Novak Djokovic (7°), debe ser el sueño de cualquiera. Delpo lo pudo cumplir para ponerle punto y final a una novela llamada éxito.

Fue una tarde totalmente emotiva desde el principio hasta el final. Con presencia de todo el arco del deporte y del espectáculo, el tandilense cerró su carrera con una victoria 6-4 y 7-5 frente al serbio en sets corridos.

De todos modos, sin dudas, la parte más conmovedora llegó al final con los discursos. Luego de unas sinceras y elogiosas palabras del balcánico, el campeón del US Open en el 2009 no se quedó atrás.

«Quiero hacer un párrafo aparte para Novak. Esta locura comenzó en marzo en el Miami Open cuando fuimos a cenar juntos. Le pregunté si había alguna posibilidad de que venga a la Argentina para compartir mi último día. Tenía una agenda muy apretada, pero sin dudarlo me dijo que aceptaba; que quería volver a Argentina después de 11 años y que quería estar conmigo y con ustedes esta noche», comenzó el doble medallista olímpico.

Además,el potente tandilense, que segundos después se ganaría un muy sentido abrazo del exnúmero 1 del mundo, prosiguió: «Esto fue posible gracias a la generosidad de Nole. Él tiene todos los títulos del deporte en el tenis, pero yo creo que con estas actitudes y gestos tiene el título y el trofeo más difícil de conseguir que es el amor de la gente. Él lo consiguió».

«En segundo lugar quiero que sepan que no estoy triste, estoy emocionado, pero no de tristeza. Para mí esta noche es súper especial. Que el punto final de mi carrera sea con Nole y con todos ustedes lo hace muy especial. Acá hicimos todos un esfuerzo muy grande para que esto sea posible. Yo atravesando mis limitaciones físicas, Nole por venir de tan lejos y todos ustedes para estar presentes acá», reveló el dueño de 22 títulos.

En sintonía, el ex número 3 del planeta manifestó: «De corazón les quiero agradecer. Durante toda mi carrera me han apoyado en cualquier país y en cualquier horario. Eso es muy importante para nosotros, el apoyo es un plus; sobre todo cuando jugaba contra grandes campeones como Nole. Siempre me llenó el alma el cariño de los fans».

También le agradeció a todos los que formaron parte de su equipo a lo largo de los años, ya sea entrenadores o preparadores físicos, quienes lo ayudaron a llegar a lo más alto del tenis y competirle de igual a igual al emblemático Big 3.

«Con Nole a la cabeza y a todas las leyendas que me dejaron su saludo para mí les quiero agradecer. Es un privilegio que semejantes atletas se acuerden de mí y hablen cosas tan lindas. Tenerlo a Nole significa algo inolvidable. Te agradezco por los partidos de Río, el US Open, por toda nuestra carrera. Por ser tan profesional y muy divertido. En el vestuario hay tenistas que son un poco más serios y otros más relajados como Nole. Eso lo hacía ser súper cercano todo el tiempo. Muchas gracias a mis excolegas», concluyó entre risas y lágrimas.