Nadal se retirará esta semana: «Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar»

«No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar», afirmó Nadal en conferencia de prensa. «Es mi última semana en una competición de equipos y lo más importante es ayudar al grupo», expresó hoy, lunes 18, en Mallorca.

Al respecto, el multicampeón español detalló: «Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer». Por ahora, no confirmó si David Ferrer, capitán de su seleccionado, lo utilizará para medirse ante Países Bajos: «Si yo soy el que está en la cancha, lo haré con la máxima ilusión y determinación. Todo lo demás es trabajo de David, que tomará las decisiones que considere mejor para el equipo».

Sobre el final de su trayecto como profesional, dijo: «Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo. Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy emocionado y feliz de estar aquí».

Quien compite desde 2001 destacó: «La vida sigue y todos los jugadores pasan por este proceso de su retirada. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Disfrutar del deporte de otra forma». «No sé si jugaré o no algún partido. Jugué muy poco durante los últimos tiempos. Intenté trabajar lo más duro posible el último mes y medio», añadió.

«Estoy intentando dar lo máximo para esta cita. Cuando no compites tan a menudo, es difícil mantener el nivel de forma constante. En cuanto a la presencia de Roger, no sé si vendrá aquí. Lo va a intentar, pero tiene una agenda muy apretada», reflexionó el mallorquín.

También resaltó: «Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero es que no tengo el nivel de entrenar de la forma que me compense a nivel individual. Hace un año dije que no quería retirarme en una sala de prensa. Por eso fui a la operación. No ha ido lo mejor que podía haber ido. Por eso he decidido retirarme. Dije que lo normal era retirarse en 2024 y así será».

Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, dijo: «Para mí era un sueño jugar con Rafa y el dobles (en los Juegos Olímpicos de París 2024) fue muy especial. Representar a España en la Davis, estar con él, compartir muchos momentos con Rafa en su último rato en la cancha, va a ser muy especial para todo el mundo».