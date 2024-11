Tremenda revelación de Del Potro: «Lloro, no duermo y tengo ansiedad»

El talento de Juan Martín Del Potro es tan innegable como su mala suerte con las lesiones, esas molestias físicas que lo llevaron a poner fin a su carrera como tenista profesional mucho antes de lo que sus fans y él mismo hubieran deseado. Esta situación lo pone en una situación muy angustiante.

Quien conquistó la impresionante suma de 22 títulos individuales, sumados a la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016, tuvo una cruda confesión: «Me creía una persona bien parada como para afrontar cualquier cosa que se me podía poner en el camino, pero en este último tiempo aprendí que no soy tan fuerte como creía o como la gente me veía», dijo en diálogo con La Nación.

Incluso, reconoció que sufre de insomnio, ansiedad y episodios de depresión, por lo que realiza terapia con frecuencia: «Lloro, no duermo y tengo ansiedad. A veces estoy deprimido y de repente hago mucha más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas situaciones de la vida que me están tocando. Hoy no reniego con sentirme un poco débil. Es lo que me toca y lo voy llevando, a veces mejor, a veces peor», aseguró.

Las dolorosas operaciones en la vida de Juan Martín Del Potro

El ídolo de toda una generación relató también el sufrimiento que atravesó por las operaciones que enfrentó en busca de su recuperación: «Me operé ocho veces la rodilla. Se supo de cuatro o cinco, pero hubo tres más en privado», admitió. Entre las limitaciones que enfrenta, mencionó que incluso necesita hacer pausas en viajes que antes le resultaban sencillos. «Para ir a Tandil, que son cuatro horas de viaje, tengo que parar en Las Flores para estirar», confesó.

De este modo, Del Potro explicó que, si bien sigue intentando encontrar una solución para el dolor, hasta ahora no tuvo éxito: «Pasé por ocho cirugías, vi a los mejores especialistas del mundo y probé innumerables tratamientos. La calidad de vida que quiero aún no la logré», finalizó.