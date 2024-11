Dengue: Encuentran criaderos de mosquitos en floreros, bebederos, neumáticos y piletas

En los recorridos, los equipos de la Dirección General de Epidemiologia localizan los posibles criaderos de mosquitos e indican a los vecinos las medidas de cuidado que deben realizar de manera diaria.

El Plan General se realiza en toda la provincia, pero las acciones se focalizan donde hubo brotes importantes en temporadas anteriores. Esto es en la zona de la frontera con Brasil, San Luis del Palmar, Curuzú Cuatiá y Mercedes.

«Encontramos agua estancada en diferentes recipientes como neumáticos viejos, floreros, piletas de plástico y piscinas, bebederos de mascotas abandonados y en todo tipo de chatarras», comentó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

Por ello, se insiste desde la cartera sanitaria local la colaboración de los vecinos para disminuir la cantidad de casos de Dengue que se estiman para la próxima temporada.

En el 60% de las casas visitadas hallan criaderos. Los equipos tomaron muestras que se llevan al Laboratorio Entomológico de la Provincia y de esas, más del 90% son Aedes aegypti.

La directora, recordó que «nos encontramos en la fase de interbrote, es decir, en la parte de prevención donde aún no hay circulación viral».

«Es probable que sí tengamos y por eso estamos realizando la vigilancia intensificada. Estamos buscando los síndromes febriles que no tiene diagnóstico, se busca Dengue, Zika y Chikungunya. Este momento es fundamental para la prevención, porque si no hay criaderos en los domicilios no habrá Dengue. La intensidad del brote dependerá de los criaderos en los domicilios», remarcó Bobadilla.