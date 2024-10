Alerta por tormentas fuertes y granizo en seis provincias

Luego de un miércoles con precipitaciones, continúa este jueves el mal clima en varias zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía los alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, esta vez para localidades de al menos seis provincias.

Se trataba de un alerta amarillo que alcanza a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. En regiones de Santa Fe, Corrientes y Chaco, el aviso subía a alerta naranja.

Alerta por tormentas y granizo para este jueves. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta por tormentas fuertes y granizo

El aviso de carácter amarillo regía este miércoles para todo Misiones, todo Corrientes, centro y oeste de Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe, centro y sur de Chaco y noreste de Santiago del Estero.

Para las zonas con alerta amarilla, el organismo indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma local.

En tanto, para zonas con alerta naranja, el área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

En este caso, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.