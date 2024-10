Fuerte rechazo de excombatientes a una ordenanza para movilizados

El artículo segundo dispone los alcanzados por la normativa y los requisitos para acceder a sus beneficios.

La guerra en el sur, los candentes teatros de operaciones y la permanencia en continente

De acuerdo a la página web de los malvineros correntinos (Cescem.org.ar) se explica que «ex Combatiente de Malvinas» es «todo el personal de oficiales, suboficiales y soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan participado en las acciones bélicas llevadas a cabo en la jurisdicción del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) y directamente en la jurisdicción del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur).

Cabe aclarar que el personal que solo permaneció en el territorio continental durante la guerra de 1982, no estuvo ni en el TOM ni en el TOAS, y para la legislación no es ex combatiente de Malvinas; aunque haya sido movilizado y/o convocado al sur del paralelo 42 es decir al TOS – Teatro de Operaciones Sur.

La certificación de ex combatiente de Malvinas solo puede ser emitida por el Estado Mayor de la Fuerza a la que perteneció cada combatiente y refrendada por el Ministerio de Defensa de la Nación».