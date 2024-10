Lionel Messi ganó un nuevo premio y se refirió a su futuro

Lionel Messi ganó el premio América Ward del diario Marca de España, por ser el jugador que más títulos consiguió en la historia del fútbol.

Por eso, el capitán de la Selección argentina escribió en sus redes sociales: «Gracias a Marca por este reconocimiento. Y muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en cada momento, tanto adentro como afuera de la cancha. Como siempre dije, ninguno de los títulos que gané los podría haber conseguido sin la gente que me apoya y sin mis compañeros, tanto de la Selección como de los clubes donde estuve».

En el acto celebrado en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, Messi declaró: «Gracias a Dios pude cumplir todos mis sueños. Pude lograr mucho más de lo que había soñado cuando era chico. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador, que es ganar un Mundial».

«Cuando empezamos, tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. Ganar títulos también en el París (Saint-Germain), llegar acá y ganar títulos. La verdad es que no puedo pedir más, pero estamos cerquita de poder conseguir algún otro más y el objetivo es intentarlo como siempre», agregó Messi.-

Sobre el Mundial 2026, aseguró: «Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz, porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz. La verdad es que no me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien».

Con este premio, Messi alcanzó los 103 títulos colectivos e individuales. Sin embargo, el crack rosarino lo relativizó y se refirió a su presente: «Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en la Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la gente coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca».

La reacción de Antonela Roccuzzo por el premio que ganó Lionel Messi

La esposa de Lionel Messi celebró el título con una publicación en Instagram y escribió: «El jugador con más títulos de la historia del fútbol. Felicitaciones, amor. Sos inmenso».