Scaloni habló sobre la posibilidad de que la Selección no pueda viajar a Venezuela por el huracán Milton

Lionel Scaloni habló este martes en conferencia de prensa en la previa del partido que la Selección argentina jugará de visitante ante Venezuela el jueves a las 18 por las Eliminatorias Sudamericanas. Por estas horas hay gran incertidumbre respecto del viaje del plantel, que está en Miami, debido a la inminente llegada del huracán Milton a la zona de la Florida.

«Habíamos pedido viajar hoy pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo mañana si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa», dijo el DT.

Y agregó: «Trabajamos tranquilos, el lugar de entrenamiento es perfecto. Cuando está el tema seguridad en el medio, es delicado. El partido es importante, pero más todavía la seguridad; cuando se habla de los vientos, el huracán, el cierre de aeropuerto… Te preocupás. Estamos preocupados, pero hay que esperar»

«Es difícil aislarse de lo que está pasando afuera, es la salud y la seguridad de uno mismo. La gente intenta protegerse, incluso se van de sus casas; vivirlo de cerca no está bueno y para nosotros es algo nuevo, diferente, y estamos alerta. Lógicamente, las noticias no son alentadoras. Esperamos que sea todo pasajero y no tengamos que preocuparnos», recalcó y anticipó que, en caso de que el clima lo permita, está planificado un entrenamiento el miércoles por la mañana antes de viajar.

Respecto del regreso del capitán Lionel Messi, que había estado ausente por lesión de la lista anterior, señaló: «Ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros. Antes de la convocatoria anterior hemos hablado».

En tanto que, sobre la baja de Emiliano «Dibu» Martínez» por suspensión, planteó: «Siempre que ha estado, ha jugado. Es una baja de peso. Todavía no sabemos a quién le va a tocar jugar, todos tienen nivel de Selección. Cualquiera que ataje será bien recibido».

Otras frases destacadas de Lionel Scaloni

«Por ahora estamos bien, numéricamente no necesitamos mucho más. Necesitamos recuperar dos o tres jugadores para el segundo partido si no llegan al primero»

«Alexis Mac Allister está entrenando diferenciado, vamos a ver si llega, por ahora no pudo entrenar con nosotros. Tomaremos la decisión si es parte de la convocatoria, pero hoy está difícil que pueda llegar y queremos cuidarlo porque viene con mucha carga de partidos. No queremos perder ningún jugador más».

«Germán (Pezzella) no viajó esa noche por el golpe que recibió, la decisión final fue que viaje, lo hablamos también con el jugador. Si tienen algún riesgo, siempre preferimos que no; por lo que nos dijeron, está apto para jugar, después veremos si sale de inicio o no».

«No estamos acostumbrados a perder, pero aceptamos la derrota (vs Colombia)».

«Va a ser un partido complicado, esperemos mantener el nivel, más allá de la derrota pasada, pero el nivel se mantuvo».

«Yo creo que el equipo aparece siempre, más allá de que a veces hay partidos mejores o peores. Podemos decir que tenemos un gran plantel, pero poder elegir es parte de mi trabajo; en este caso hemos tenido varios problemas, sumados al viaje, está siendo bastante estresante todo»

«(Dibu Martínez) Se ha expresado de una manera muy respetuosa y correcta. Como entrenador, ya se los dije a los jugadores: son cosas que esperamos no vuelvan a pasar, como dijo él. El equipo no se puede permitir no tener al Dibu o Romero, son jugadores importantes. Yo no estoy de acuerdo con la sanción, pero lógicamente como entrenador estas cosas no me gustan. Cuando el jugador es sancionado, que valga la pena, por algo del partido como una amarilla o una roja».

Cuándo juega la Selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina jugará el jueves 10 de octubre a las 18 (hora de la Argentina) ante Venezuela como visitante por la fecha 9 de las Eliminatorias. Luego, por la décima jornada, será local en el estadio Monumental ante Bolivia el martes 15 del mismo mes a las 21.

El conjunto nacional, que es el único líder de la tabla de las Eliminatorias con 18 puntos en ocho partidos, buscará la recuperación después de haber sufrido una derrota 2-1 ante Colombia de visitante en su último encuentro.