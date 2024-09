Fuerte explosión en una mina en Irán: al menos 51 muertos y más de 20 heridos

Una explosión en una mina de carbón situada en Irán dejó un saldo de 51 muertos y más de 20 heridos. El hecho ocurrió en la provincia de Jorasán del Sur.

Aparentemente, la detonación se de gas metano se produjo en dos bloques de la mina de Tabas, a 540 kilómetros al sureste de la ciudad de Teherán, la capital del país.

«Hubo una explosión y desgraciadamente 69 personas estaban trabajando en los bloques B y C de la mina Madanjoo», dijo el gobernador de Jorasán del Sur, Javad Ghenaatzadeh, de acuerdo a la agencia de noticias Associated Press. «En el bloque C había 22 personas y en el B 47», agregó.

«El número de trabajadores muertos aumentó a 51 y el de heridos a 20», informó la agencia oficial de noticias IRNA. Además, aseguraron que al menos 24 personas se encuentran desaparecidas.

Tras asegurar que «la acumulación de gas en la mina» estaba dificultado las operaciones de búsqueda, el fiscal Ali Nesaei indicó que la prioridad en la actualidad es encontrar sobrevivientes.

«La prioridad es prestar ayuda a los heridos y sacar a la gente de debajo de los escombros», afirmó Nesaei. «La negligencia y responsabilidad de los agentes pertinentes se tratarán» más adelante, agregó.