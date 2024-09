San Lorenzo le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza tras la denuncia por violencia de género

La comisión directiva de San Lorenzo emitió un comunicado para informar que le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza tras la denuncia por violencia de género y los videos que se viralizaron en las últimas horas por las redes sociales. Semanas atrás, la Policía Bonaerense había allanado la casa del ex futbolista y actual vocal del club de Boedo luego de una serie de presentaciones judiciales cruzadas por violencia con su ex pareja.

«A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución», indicó el comunicado que difundió la cuenta oficial en X (ex Twitter) del Ciclón.

El ex futbolista de 39 años, mundialista con Paraguay en el 2010, había sido el elegido por la nueva dirigencia como manager, aunque la relación se quebró definitivamente hace un mes cuando salió a criticar públicamente la gestión que lidera Marcelo Moretti durante el mercado de pases tras el escándalo por el pase de Matías Reali. Horas más tarde, fue removido de ese cargo aunque continuaba involucrado en la Comisión porque había integrado la lista ganadora de las elecciones de diciembre del 2023 como vocal.

Ortigoza surgió de Argentinos Juniors, pero se convirtió en un emblema deportivo del club de Boedo al que desembarcó en el 2011, donde obtuvo dos títulos nacionales pero principalmente fue clave en la recordada gesta de la Copa Libertadores 2014, la primera en la historia del club. Luego de transitar por Olimpia de Paraguay, Emiratos Árabes Unidos, Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto, retornó a San Lorenzo en el 2021 para transitar sus últimos partidos como futbolistas profesionales que se dieron finalmente en el 2022.

Luego del retiro, se unió a la lista que presentó Moretti para ser una de las caras visibles del grupo que buscaba la presidencia durante la campaña. Luego de ganar las elecciones a fines del 2023, Ortigoza se convirtió en manager pero tuvo uno de sus primeros cortocircuitos cuando quedó en el medio de la convulsionada salida de Ruben Darío Insua del cargo de entrenador.

Meses más tarde, salió a criticar en una nota el accionar del club en el mercado de pases: «Están pasando cosas que no están buenas. El mercado que se hizo fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar fue para que me encargue del fútbol». Rápidamente, la entidad informó que habían conformado una nueva secretaría del fútbol profesional liderada por el dirigente Julio Lopardo.

EL COMUNICADO DE SAN LORENZO

A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución.

El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.