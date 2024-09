El gobernador Valdés promulgó la Ley de Reiterancia

Este viernes el gobernador Gustavo Valdés firmó el decreto que promulga la Ley de Reiterancia, propuesta por el Poder Ejecutivo y que contó con el aval por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura provincial. El objetivo de la norma de brindar una herramienta más al Poder Judicial para evaluar mejor el peligro de fuga y evitar la liberación rápida de quienes delinquen.

A través de un video difundido en sus redes sociales este viernes el gobernador Gustavo Valdés informó que firmó la promulgación de la Ley de Reiterancia Nº6690 que contó con el respaldo por unanimidad por parte de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia. Dicho proyecto fue una propuesta del Poder Ejecutivo.

“Es una herramienta más para la justicia provincial y era una demanda de todos los correntinos”, comentó el mandatario al firmar la promulgación de la norma.

En ese sentido, sostuvo que dicha ley apunta a que “aquellos que cometieron delitos no ingresen por una puerta de la comisaria e inmediatamente salgan por otra” y “que aquellos que lo hacen frecuentemente no esperen en libertad el proceso”.

“Estamos trabajando en mejorar la seguridad de todos”, concluyó.

Cabe recordar que el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal –Ley 6518-, en sus artículos 224 y 229, enviado por el Poder Ejecutivo, obtuvo su sanción en la Cámara de Diputados tiene como objetivo “lograr una intervención eficaz a través de la definición e implementación de una política de persecución penal uniforme y la posterior evaluación de sus resultados”, se señala en los fundamentos. Acotando que “la insistencia en la comisión de hechos punibles aumenta sensiblemente la inseguridad de la comunidad y la atendible insatisfacción social con estos institutos que no han sido considerados normativamente para casos de repitencia”.