Los padres de Loan y un «misterioso» viaje: Se renuevan esperanzas

María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña, realizaron un viaje secreto por una «información clave» que recibieron. Esta pista llega en medio de una causa que no presenta mayores avances, a más de 85 días de la desaparición del menor.

«Tenemos que viajar. No podemos decir adónde vamos, pero hay información clave», declararon los progenitores del niño. El viaje se da en el marco de un fuerte cruce entre los padres de Loan y Fernando Burlando, tras el apartamiento de la causa del mediático abogado.

El misterioso viaje de los padres de Loan

Este viernes, María Noguera y José Peña emprendieron viaje hacia un lugar desconocido. Si bien ambos confirmaron la noticia, la pareja decidió no revelar detalles para evitar cualquier maniobra.

En diálogo con el programa Poco Correctos, María Noguera reveló que el próximo paso en la investigación es un viaje – que se llevó a cabo este viernes – del que no se brindó mucha información: «Mañana tenemos que viajar. No podemos decir adónde vamos», expresó. A pesar de no haber dado mayores detalles sobre el destino, la madre de Loan aseguró que es por una «información clave», que podría esclarecer el caso.

Por su parte, José Peña, siguió en la misma línea de su esposa: «Tenemos que encontrar algo de él», sumó. Además, el padre del niño afirmó que ellos están seguros de que alguien se llevó a su hijo esa tarde en la localidad de 9 de Julio. «No se perdió, se lo llevaron», concluyó.

A su vez, sobre las críticas de Fernando Burlando, la familia se defendió y sentenció: «Nosotros no estamos de brazos cruzados. Todos los días buscamos a Loan».