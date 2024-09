Maduro: «Decretaré la Navidad para el primero de octubre»

Tras la orden de detención del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia por parte de la justicia chavista, Nicolás Maduro hizo un anuncio sorprendente durante su programa de televisión: adelantará la Navidad. Lo detalló esta semana.

Este anuncio se produjo tras un apagón nacional, que también afectó a Caracas, y que el Gobierno atribuyó a un supuesto «sabotaje», aunque la situación no paralizó el país. Maduro criticó a los medios y periodistas que anunciaron un «apagonazo» y se burló de quienes predijeron caos: «Periodistas comprados y mercenarios han anunciado que Venezuela se quedó sin luz. Se transformaron en profetas y adivinos, pero la gente demostró su confianza en el gobierno bolivariano y siguió trabajando. Nosotros respaldamos ese esfuerzo, y el viernes por la noche habrá fiesta», dijo antes de su sorprendente anuncio navideño.

Sobre González Urrutia, Maduro afirmó que «nadie en este país está por encima de las leyes y las instituciones, como pretendía el cobarde de Edmundo González Urrutia». El presidente también se refirió a la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público, que compartió en redes sociales junto con una copia de la solicitud presentada a un tribunal especializado en terrorismo. «La Fiscalía lo citó tres veces y no se presentó, porque no reconoce al Ministerio Público. Eso no es aceptable en ningún país», subrayó.

El Tribunal de Primera Instancia, en funciones de control a nivel nacional, emitión una orden de aprehensión contra el excandidato presidencial opositor, quien se enfrentó al oficialismo en las elecciones del 28 de julio. González Urrutia está acusado de «presuntos delitos relacionados con los comicios», que incluyen «desobediencia de leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje».