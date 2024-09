Denuncian descontento entre Empleados Municipales por anuncios engañosos de aumento salarial

En contacto con el periodista Esteban Miño, el Interventor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Leoguera, expresó el profundo descontento que sienten los empleados municipales ante lo que consideran mentiras por parte del Gobierno Municipal respecto a un supuesto aumento salarial del 56%. Leoguera subrayó la intención de judicializar los reclamos de los trabajadores afectados.

Durante su intervención, Leoguera aclaró que «los transitorios no van a tener aumento, el 56% de aumento no existe, solo se aplica el escalafón municipal». Estas declaraciones evidencian la frustración acumulada entre los empleados, quienes esperaban una mejora en sus salarios que, según el interventor, no se ha materializado.

El sindicalista calificó de «violento» el anuncio de un aumento que no se habría aplicado de la mejor manera este mes. «Es violento cuando anuncias algo que no es cierto. Hay mucha disconformidad en los compañeros,» afirmó Leoguera, enfatizando que la falta de claridad y transparencia por parte de las autoridades ha generado un clima de desconfianza entre los trabajadores.

Problemas en las Liquidaciones

Leoguera también hizo hincapié en que «las liquidaciones se hicieron mal y hay compañeros que ya se dieron cuenta», lo que ha contribuido aún más al malestar general. La incorrecta liquidación de los salarios ha llevado a varios empleados a cuestionar la gestión del Gobierno Municipal y a exigir respuestas claras sobre su situación salarial.

Ante esta situación, ATE ha decidido tomar medidas más contundentes, anunciando que «vamos a judicializar los reclamos de cada compañero». Esta acción busca garantizar los derechos de los empleados y hacer frente a lo que consideran una falta de respeto a su trabajo y esfuerzo diario.

El descontento entre los trabajadores municipales es palpable, con muchos expresando su frustración y decepción por lo que consideran un incumplimiento de las promesas del Gobierno. «Nos sentimos engañados. Esperábamos un aumento que nunca llegó, y ahora tenemos que lidiar con liquidaciones mal hechas,» comentó un empleado que prefirió mantenerse en el anonimato.

La situación en el ámbito laboral municipal se encuentra tensa, y ATE se ha comprometido a luchar por los derechos de los trabajadores. La falta de claridad en los anuncios y la disconformidad general han llevado a los empleados a exigir respuestas y soluciones inmediatas.

