Según prensa municipal, Juanita Gauto no se quedó con las prendas que se probaba

Pese que no se comprobó el destino final de las ropas que recibió el Municipio de Mercedes en el 2022, manifiestan que «si fueron entregadas» a través de un comunicado. Lo raro es que jamás se hicieron públicas esas entregas, en una gestión que se acostumbró a publicar hasta la entrega de zapatos a sus empleados.

El Comunicado:

Ante las imágenes difundidas el día de ayer por las redes sociales Mercedescorrientes.com.ar y Esteban Miño administradas por el comunicador Juan Esteban Miño, y en resguardo del buen nombre de las personas que aparecen en dichas filmaciones, el Gobierno Municipal de Mercedes aclara:

– Las imágenes corresponden al mes de junio/julio del año 2022 en las instalaciones del Albergue Municipal.

– Los elementos (ropas, telas, material de construcción, etc.) que se ven en las imágenes no fueron obtenidas mediante donaciones voluntarias, sino que fueron enviadas al municipio como resultado de gestiones realizadas por el entonces Intendente Municipal Diego Caram, ante la Dirección General de Aduanas de la Nación.

– La organización y entrega de estos elementos fue encomendada a un grupo de funcionarios municipales, quienes al abrir los bolsones notaron la existencia de indumentaria en mal estado y otras que no correspondían con los talles indicados, por lo cual las personas se probaban las prendas a modo de referencia.

– Respecto a las entregas: Las telas fueron enviadas al Área de Emprendedores para realizar el Programa Municipal EmprendeTex con el cual se entregó telas a más de 50 emprendedores textil. Los materiales de construcción (cerámicos, maderas, herramientas, picaportes, entre otros) fueron enviados a la Dirección de Viviendas con los cuales se ejecutaron obras de viviendas sociales.

– Por su parte, las prendas, las cuales en su mayoría eran para niños/niñas: Se entregaron más de 450 camperas a alumnos y docentes de las escuelas rurales (el 5 de julio de ese año todos los alumnos desfilaron con camperas nuevas); así también se entregó ropa de abrigo a las docentes y alumnos de los CDI municipales (camperas rojas) y a los alumnos que concurrían a los Centros de Apoyo Escolar. Se dispuso además, la entrega de camperas para los hijos del personal municipal que así lo requerían y se realizaron entregas en los Centros Comunitarios Barriales con motivo del Día del Niño.

– Respecto a la indumentaria de adulto, la ropa femenina fue entregada al personal municipal como uniforme (camperas, camisas y sacos), y otras prendas entregadas como presentes en la celebración del Día de la Madre. Respecto a la ropa masculina, fue destinada al personal municipal y/o sus hijos (puesto que eran talles pequeños). Finalmente, las prendas que quedaron en depósito fueron sorteadas a fin de año del 2022 con la entrega de las Cajas Navideñas entre el personal municipal.

– La entrega y logística de estas indumentarias se realizó mediante vehículos oficiales de la Municipalidad de Mercedes y también en los vehículos particulares de los encargados de área para facilitar el trabajo.

Reiteramos que, desde el Gobierno Municipal de Mercedes, nos vemos comprometidos a realizar esta aclaración en resguardo de las personas que, apartándose de sus funciones ordinarias, se han involucrado voluntariamente en la logística y entrega de estos elementos que fueron de gran beneficio para nuestra comunidad.

En estos tiempos donde la comunicación forma parte de nuestro diario vivir, bregamos por un periodismo que realice su labor de manera seria y responsable, donde se informe con la verdad y sin manipular la información con el único objetivo de dañar una gestión de gobierno o sacar provechos personales.

Siempre nos hallarán trabajando para el bien común y en beneficio de nuestra comunidad y sus instituciones.

Gobierno Municipal de Mercedes

Mercedes, Corrientes. 21 de julio de 2024.-