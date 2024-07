Opinión: La Caída de Diego Caram, la postura de Gauto y el Juego del Poder

En los turbulentos días que vive nuestra querida Mercedes, la noticia del encarcelamiento del intendente Diego Caram ha resonado con una mezcla de alivio y desencanto entre los ciudadanos. Es fácil, en estos momentos, ensañarse con un político que ha sido encontrado culpable de sustraer dinero del Estado, y el tipo común, aquel que día a día lucha con la injusticia y la corrupción, siente una especie de justicia poética al ver a un dirigente tras las rejas.

Sin embargo, más allá del aplauso fácil y la celebración momentánea, es crucial reflexionar sobre las implicancias de este suceso y el juego de poder que se despliega en nuestra administración municipal. La viceintendente Juana Gauto, quien llegó al poder de la mano de Caram, no ha perdido tiempo en denunciarlo penalmente, buscando no solo reforzar la condena de su compañero de fórmula, sino también asegurarse de ocupar el emblemático sillón de Rafael Flores.

Esta movida, por más legítima que sea desde el punto de vista legal, nos invita a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de nuestros representantes. ¿Estamos presenciando un acto de justicia y transparencia? ¿O es simplemente otro capítulo en el interminable juego de poder y ambición que caracteriza a la política?

Gauto ha declarado que su denuncia es un acto de deber, para resguardar la Institucionalidsd del Municipio de Mercedes. No obstante, no podemos ignorar que su ascenso al poder se da en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y el oportunismo político parece ser la norma, llegando a la viceintendencia de la mano de Caram, en el 2021 cuando la Justicia ya tenía pruebas en hechos de corrupción, ella decidió aceptar la candidatura.

En un escenario ideal, la caída de Caram debería ser un punto de inflexión para nuestra comunidad, una oportunidad para reconstruir la confianza y la integridad en la gestión pública. Pero la realidad nos muestra que, a menudo, estas situaciones se convierten en trampolines para aquellos que buscan consolidar su poder. La historia nos enseña que las crisis de liderazgo son aprovechadas por los más astutos, y en este caso, Gauto ha jugado sus cartas con una precisión calculada, poniendo siempre a Dios por delante en un pueblo que es tan crédulo como religioso.

Para el ciudadano de a pie, que trabaja arduamente y paga sus impuestos con la esperanza de un gobierno justo y eficiente, la esperanza es que este episodio no sea solo un cambio de nombres en los cargos, sino un verdadero punto de inflexión hacia una administración más honesta y transparente y que los que vengan el año que viene no los roben más.

Es vital que sigamos de cerca cada movimiento y decisión de nuestros líderes, exigiendo rendición de cuentas y recordándoles que su verdadero mandato es servir al pueblo, no a sus propias ambiciones. La condena de Caram debe ser una lección para todos los funcionarios públicos: la corrupción no será tolerada, y el poder no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para el bienestar común.

En estos tiempos de cambio, la vigilancia ciudadana y el compromiso con la verdad serán nuestras mejores herramientas para construir la Mercedes que todos merecemos.

Por Rafael Escalante