Una tía aseguró que la Policía recibió un llamado diciendo que tenían a Loan a las pocas horas de haber desaparecido

Laudelina, la tía del pequeño Loan, habló en exclusiva con Radio Dos. Su esposo, Antonio Benítez, es uno de los detenidos.

La mujer insistió antes que nada que «el nene no está en el campo… se lo llevaron», y contó un dato concreto: «horas después de haber desaparecido el nene, la Policía recibió una comunicación por el radio (sic) donde le decían al comisario que encontraron a Loan en una tapera, asustado pero en buen estado»

«Estamos todos tirando para el mismo lado, pero no encontramos la solución, van y vienen, pero no hay nada»; y dijo: «estábamos todos bien, almorzando, yo fui la que cociné».

Asimismo, Laudelina Peña, remarcó: «es imposible que un nene de 5 años en 5 minutos desaparezca en la nada»; y sostuvo: «alguien lo llevó, otra no nos queda».

Sobre la detención de su marido, la tía del pequeño manifestó: «dicen que fue por abandono de persona, pero no entiendo por qué, está bien se descuidaron y el nene volvió solo».

Respecto a diferencias entre familiares solo señaló: «yo me llevo bien con mi cuñada y mi hermano, no tengo problemas».

Asimismo, Laudelina, indicó: «Loan estaba jugando con los demás niños, mi marido me llamó por teléfono porque yo estaba en la casa y él con los niños, y fue ahí cuando me avisó que mi sobrino estaba perdido»

En ese mismo sentido, la tía de Loan, mencionó: «la Policía nos dice que le dejemos hacer su trabajo, y a todos los que me preguntan le cuento lo que escuché en la comisaría»; y añadió: «el jefe me dijo que no era Loan, que era un bulto».

«Quiero que esto se aclare, que el nene parezca» destacó; y enfatizó: «siento que alguien lo agarró en el camino, en moto uno llega en 20 minutos al pueblo».