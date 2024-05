Mirá los cambios en el Gabinete que hará Gauto para su gestión

La Viceintendente a cargo de la Intendencia hará varios cambios como informó Minuto Mercedes en la jornada de ayer. Habra cambios y nuevas designaciones en el Gabinete de Gobierno.

Queridos vecinos:

El Concejo Deliberante me ha notificado lo que ya es de público conocimiento, motivo por el cual deberé responder al compromiso asumido democráticamente, y estar al frente del Departamento Ejecutivo Municipal.

En razón a las atribuciones que me otorga la Carta Orgánica Municipal es que he decidido generar ciertos cambios en el gabinete que me acompañará de aquí en adelante, entendiendo que este es un gesto que también la comunidad necesita.

En los próximos días elevaré al Concejo Deliberante las Resoluciones y pliegos para la designación de los responsables de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Producción y Secretaría de Salud y Acción Social. Apelo al acompañamiento institucional de los Concejales para lograr estos acuerdos en pos de la continuidad de la gestión.

Por otro lado, también habrá nuevas designaciones en la Coordinación de Gabinete, Subsecretaría de Seguridad, Subsecretaría de Ingresos Públicos, la Dirección de Rentas, la Dirección de Catastro, la Dirección de Prensa y la Tesorería Municipal. Todos ellos serán anunciados oportunamente.

He instruido al Jefe de Recursos Humanos para que inicie una auditoría del personal transitorio (Becarios), nómina que luego se trabajará en la bancarización del personal para dar cumplimiento a las normas vigentes.

Respecto al pago del plus para el Personal Transitorio, este mes, de manera excepcional y atenta a la situación institucional por todos conocida, se liquidará junto al pago del sueldo de mayo.

Finalmente, agradezco las muestras de apoyo y entendimiento de la ciudadanía, de los funcionarios y el personal municipal. Tenemos por delante un gran desafío, preservar la institucionalidad, garantizar la gobernabilidad y trabajar por este bendito suelo que amamos.

Lo hacemos juntos…

Elba Juana Gauto

Viceintendente Municipal

17 de mayo de 2024. Mercedes, Corrientes