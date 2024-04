Valdés inauguró en Virasoro, la primera planta procesadora de maderas más grande de Latinoamérica

El gobernador Gustavo Valdés inauguró en el mediodía de este viernes la primera Planta Procesadora de Maderas de la empresa ACON TIMBER, con inversión de capital austríaco y belga, que se instaló en la localidad de Virasoro y que, además, es la más grande de Latinoamérica, generando trabajo directo a 315 correntinos y más de 700 de manera indirecta. En ese marco, el Mandatario provincial celebró este día, porque “definitivamente en Argentina nos consagramos como el gran polo forestal y productivo”.

Dicha planta es una de las más importantes de Argentina en su rubro y constituye un hito clave en el desarrollo industrial de la región, ubicada sobre la Ruta Nacional (RN) N°120, a 14 kilómetros de la ciudad de Gobernador Virasoro. Como en todas sus plantas, el Grupo HS Timber cuenta con tecnología de avanzada, procesos productivos de vanguardia y sigue poniendo énfasis en su principio de 0 desperdicio, utilizando el total de su materia prima.

ACON TIMBER genera 315 puestos de trabajo directos, y más de 700 indirectos, contribuyendo al desarrollo foresto industrial de la zona. Cabe recordar que la piedra fundamental se puso en enero 2022 y la primera operación de prueba inicial fue en diciembre de 2023. En esta fase actual, la planta tiene una capacidad de producción de 370 mil metros cúbicos de madera seca y se exporta a América del Norte, Central y Asia.

En su discurso, el Gobernador recordó las mesas de diálogo que mantuvo junto a los empresarios austríacos y belgas, para dar paso a la concreción de la inversión. “Viajamos a Rumania para conocer la planta y vimos que contaban con un aserradero con alta tecnología para generar energía por Biomasa y ahí estábamos viendo nuestro futuro: eso queríamos para la provincia de Corrientes”, aseguró.

“Industrializar Corrientes era una meta de gobierno”, indicó seguidamente y agregó que “trabajar pensando en la potencialidad de la forestación era lo que necesitábamos para cambiar el chip y poner una economía primaria en la Provincia”.

En ese sentido, Valdés recordó que en territorio correntino se cuenta con 18 parques industriales y la apuesta del aserradero redobló las apuestas del comienzo de los acuerdos. “Debemos trabajar en grande y no nos tenemos que quedar en las pequeñeces”, lanzó e instó a que “nos tenemos que abrazar todos”.

Acto seguido, el titular del Poder Ejecutivo provincial mencionó lo que dejó su visita al Vaticano en su encuentro con el Papa Francisco, al expresar: “Esta es la única posibilidad en que podemos pensar todos juntos en el desarrollo y la fraternidad viendo el futuro del cambio. Él nos invita a que a trabajemos en conjunto”.

“Debemos proyectar una Provincia hacia adelante”, indicó, dando paso a uno de los anuncios de la jornada: “Tenemos terminado un diseño del ferrocarril al puerto de Ituzaingó, para dar grandes avances en el Parque Industrial de esa ciudad, porque si no tenemos ferrocarril no tenemos posibilidad de crecimiento”. Sostuvo que “esto es un sueño grande, pero es posible concretarlo”.

Retomando la agenda de vinculación del Gobierno provincial y el empresariado, el gobernador Valdés señaló que “nos comprometimos a preservar el impacto ambiental, porque sabemos que los correntinos nos queremos industrializar, pero respetando el medio ambiente y en ese marco trabajamos para proteger los bosques naturales”. Por ello, a través de la Ley 25.080 se continúa apostando a la promoción de plantar en Corrientes: “Hoy tenemos 550.000 hectáreas forestadas y apostamos a seguir haciéndolo dentro de 2 millones de hectáreas más”.

Preservación de las estructuras impositivas

Por otro lado, el primer Mandatario remarcó que “en Corrientes firmamos un compromiso para no modificar las estructuras impositivas al empresariado, para generar y resguardar las fuentes de trabajo de cada uno de las empresas”. Añadió así que “no es posible que el Estado les cobre a las empresas impuestos haciendo que no sean competitivas y el resultado de no poder pagarlo es que se muden a otro lugar, por eso van 10 años que nos comprometemos a no modificar las estructuras impositivas”.

A modo de cierre, el Gobernador abogó a que el camino del desarrollo se da de la mano de la generación de industrias y sostuvo que “hay que seguir por las sendas de desarrollo, apostando a la forestación”. “Hoy es un día de celebración y de júbilo”, porque “nos consagramos en la Argentina como el gran polo forestal y productivo” afirmó.

Se encontraban presentes el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella; el subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Cancillería argentina, Ramiro Velloso; los fundadores de ACON TIMBER, Gerald Schweighofer y Airy de Murga; el ministro de Economía y Trabajo de Austria, Martín Kocher; los embajadores de la República de Austria en Argentina, Andreas Melan; y el de Bélgica en Argentina, Karl Dhaene; el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; y el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández, entre otros.

Un paso adelante

A su turno, el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, quien llevó a la jornada el saludo del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que “hoy estamos celebrando esta generación de trabajo, lo que pretendemos desde el gobierno”. “Cuando hablamos de bioeconomía hablamos de desarrollo territorial, que agrega valor a los productos”, apuntó y consideró que “esto da la posibilidad de tener productos con valor, es un paso adelante, vinculado a la bioenergía, este es el concepto que queremos establecer como marco de referencia de desarrollo en toda la Argentina”.