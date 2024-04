Femicidio de Lorena Centurión: «La Justicia deja mucho que desear, está dormida»

Dora Ramírez, mama de Lorena Centurión fue contundente contra la Justicia que aún no ha avanzado en la investigación del femicidio que terminó con la vida de Lorena Centurión, y posteriormente con el suicidio de su supuesto agresor , además de otro suicidio de un amigo de la pareja. «Yo tengo muchas dudas, no sabemos si fue un ajuste de cuentas, la madre no puede decir que no escuchó nada porque sangre había por todos lados», expresó la mujer.

«Queremos saber la verdad, si hubo alguien más involucrado en esa causa, porque la Justicia deja mucho que desear. Todo se hizo mal, en el barrio había cámaras y también podría haber preguntado el fiscal por las cámaras de donde ellos estaban bailando», manifestó ante los micrófonos de Alejandro Meda.

«Solamente la madre tiene que saber lo que pasó ahí, porque no me puede decir que no escuchó nada porque sangre había por todos lados», agregó.