Con la declaración de 8 testigos continuó el juicio contra el intendente de Mercedes

Este miércoles 6 de marzo desde las 8 de la mañana continuó el juicio contra el intendente de Mercedes Diego Caram y otros seis funcionarios en el Tribunal Oral Penal de Mercedes – hoy Tribunal de Juicio. Los funcionarios municipales son juzgados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real. Además dos de estos funcionarios son juzgados por la sustracción de documentos públicos agravada en concurso real.

La investigación al jefe comunal se realiza tras la denuncia del ex intendente de la misma localidad, Víctor Cemborain, por el uso irregular de fondos públicos y el reparto de planes sociales a personas que nunca cobraron el beneficio. La causa engloba además un presunto caso de peculado en el que el equipo municipal habría malversado fondos a través de planes sociales falsificados.

Durante el segundo día de debate declararon ocho testigos propuestos por la fiscalía y acordados con los abogados de la defensa. Se trata de un funcionario municipal y siete testigos que están incluidos en las planillas que forman parte de la investigación. Además declararon dos de los acusados.

Los abogados defensores, doctores Harispe y Sosa, pidieron al final de la jornada un informe de Telecom acerca de posibles comunicaciones entre Cemborain y el imputado Fernández y un careo entre Cemborain y la imputada Gómez. La Fiscalía se opuso alegando impertinencia y las dos defensas restantes, si bien manifestaron desinterés, expresaron que debía hacerse lugar por amplitud probatoria. La cuestión quedó diferida y el Tribunal resolverá el próximo martes.

El martes 12 de marzo continuarán con la declaración de 10 testigos propuestos por la fiscalía. Hay 76 personas involucradas en las planillas que figuran como beneficiarias de un plan que supuestamente nunca cobraron ni se enteraron que recibían el beneficio. Durante las audiencias se escuchará el testimonio de más de 91 testigos.

Palabras de los acusados

En el inicio del debate el abogado defensor, doctor Marcos Harispe, manifestó que dos de sus defendidos querían declarar. Se trata de Gabriela Itatí Gómez y Andrés Celestino Fernández.

En primer lugar, Gabriela Itatí Gómez, quien ya declaró durante la primera jornada junto a Diego Caram y Pedro Jorge Brun, habló ante el tribunal sin ser preguntada por las partes. La imputada se refirió a las declaraciones realizadas por el denunciante, Victor Cemborain, afirmó que “es un mentiroso” y negó haber sido la persona que le brindara la fotocopia de planillas. Cabe destacar que la imputada es contadora y se desempeñaba como encargada de Bienes Patrimoniales durante el periodo de la investigación.

Por su parte, Andrés Celestino Fernández, señaló; “Recibí varias llamadas del señor Cemboraín donde me citaba en su forrajera, también familiares míos recibieron llamadas y me decía que quería meter preso a Caram”. Fernández cumplía funciones de Auxiliar Administrativo y es también acusado por la sustracción de documentos públicos.

Los testigos

En primer lugar, declaró el testigo Ramón Vicente Núñez quien actualmente se desempeña como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad y durante el proceso de investigación trabajaba como director de la misma área. Núñez comentó cómo trabaja con las plantillas de personal dentro de la secretaría en las cuales realizan tareas personas que cuentan con planes sociales.

“Desde la oficina de personal nos enviaban los nombres de los agentes y nosotros enviábamos la asistencia” afirmó. Desde la fiscalía se le exhibió las planillas de beneficiaros pero el testigo no pudo reconocer a los agentes.

Luego se presentaron siete personas que figuraban en las planillas investigadas. El testigo Martínez afirmó que en el periodo de la denuncia se dedicaba a estudiar y trabajaba como jardinero. Se le mostró las planillas, reconoció su nombre pero negó que la firma de los papeles sea la suya. A su vez aclaró que no recibió ningún pago por parte de la municipalidad.

Héctor Barbona era estudiante y no trabajaba en el tiempo que comprende la investigación. Aunque aseguró que no vio su nombre en las listas afirmó que escuchó que estaba dentro de las planillas y desde el primer momento quiso aclarar que no percibía ningún beneficio por parte de la municipalidad.

Luego de un receso de 15 minutos declaró María de Jesús Moreyra quien también figuraba como beneficiaria de planes sociales. “En ningún momento cobré ni firmé ninguna planilla”, afirmó. La testigo confirmó que no trabaja ni trabajó en la municipalidad de Mercedes.

La testigo Myriam Barrios aseguró que trabajaba como personal de mantenimiento de Fucosa durante el período investigado y se enteró por un familiar que figuraba en planillas de la municipalidad. “Figuraba como que yo era empleada del municipio y yo nunca trabajé ahí”, señaló.

Ramón Moreyra también prestó declaración y negó haber trabajado en la municipalidad. A pesar de reconocer su nombre en los documentos afirmó que no es su firma y no recibió el monto que figura.

Los últimos testigos de la jornada fueron José Luis Insaurralde y Gabriela Insaurralde. José Luis Insaurralde manifestó que trabajaba como guía de pesca durante el año 2019 y negó haber trabajado en la municipalidad o percibido algún monto de dinero. Gabriela Insaurralde manifestó que durante la época de los hechos era ama de casa y confirmó que no trabajó ni cobró dinero como beneficiaria de planes que otorgaba la municipalidad de Mercedes.