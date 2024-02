El mensaje de «Tape» Caram para la Justicia: «Están para otra cosa»

El Jefe Comunal de Mercedes, Diego Caram destacó: “una nueva sesión inaugural nos convoca para dar a conocer las acciones y políticas que hemos ejecutado desde el Gobierno Municipal de Mercedes hasta el día de la fecha y hacer público los objetivos trazados para el 2024.

Hace exactamente un año atrás la realidad era muy distinta a la de nuestros días, recordarán que el 2023 inició con nuestra provincia inmersa en un contexto de sequía, junto a instituciones y particulares hicimos frente al difícil contexto con acciones que fueron desde la entrega de forrajes a pequeños y medianos productores, hasta el despliegue de maquinaria pesada en los distintos parajes que permitieron adecuar tajamares. En ese marco y previniendo lo anunciado en los informes técnicos respecto a la llegada del fenómeno conocido como El Nino, no hemos desperdiciado la posibilidad de generar las obras que creíamos necesarias para aminorar los impactos del contexto actual. El 7 y 8 de enero de 2024, el INTA notificó un nuevo récord histórico de precipitaciones para Mercedes; si bien esto ha traído consecuencias para algunas familias, el agua escurrió en muy poco tiempo. El por qué, lo sabemos todos.

Las obras de limpieza del cause del Arroyo Las Garzas, sumado a la limpieza de camalotes y vegetación, más las obras de entubamiento e infraestructura en Barrio San Pedro, San Martín y Fátima; lograron que el agua escurra de manera inmediata. Las mismas obras se llevaron a cabo en el Arroyo Gómez a la altura del Barrio Noreste y Matadero, sectores que no han tenido los mismos niveles de complejidad a los que estaban acostumbrados.

Los fenómenos climáticos vienen siendo cada vez más frecuentes e inusuales, a fines de diciembre pasado Mercedes sufrió los destrozos productos de fuertes vientos, provocando más de 100 voladura de techos, desprendimientos de árboles, caída de postes de la DPEC y Telecom alumbrado y tendidos eléctricos, alterando hasta nuestros días la prestación de servicios; por eso, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentra trabajando en cuadrillas de tres turnos para normalizar lo sucedido. Vaya mi reconocimiento al personal municipal, instituciones como nuestro ejército argentino y a los particulares que se han sumado desinteresadamente en esta cruzada. Desde el ejecutivo, dado la previsión de fondos durante el periodo 2023, hemos hecho un inmediato relevamiento y posterior entrega de subsidios a las familias damnificadas sin mirar a quien, cosa que nos distingue. Nuevamente este intendente tomo la decisión de que el Concejo de Pastores y Caritas administren todas las donaciones que se obtuvieron y llegaron a Mercedes. Reitero, el municipio no recibe ni administra las donaciones. No lo hicimos y no lo haremos, porque entendemos que la fortaleza de este equipo está en el trabajo en red con las instituciones del medio, acompañándonos y permitiendo así que todos seamos protagonistas del desarrollo de nuestra ciudad.

Todo contexto climático incide en el contexto productivo, lo importante es saber interpretar las oportunidades, de ahí surgen claras políticas de impulso a la producción de la carne ovina, ayudando en principio al pequeño productor y hoy beneficiando a toda la escala con ingresos récord en esta cadena de valor. La carne ovina está en todos los comercios, dando la posibilidad de regular precios. En el 2023 logramos poner más de 500 mil kilos de carne ovina en las mesas familiares. Esto es producción mercedeña que trasciende los límites de nuestro departamento y también de nuestra provincia, impulsando el desarrollo productivo, motorizando la economía y proyectándonos a lugares impensados mediante un producto tan nuestro. Realmente un verdadero orgullo como mercedeño. Nuestro campo, nuestros parajes, nuestra gente trabajadora, solidaria constituye un gran motor económico y es ese el respeto que le tenemos, para nosotros valen mucho, no una bolsa de mercadería o promesas eternas incumplidas cada periodo electoral.

La carne ovina hoy está en el menu de nuestros comedores, y remplaza a la carne bovina, dando misma calidad a un menor costo. Esto nos permite mantener la seguridad alimentaria como política clave, fomentando la economía local y bajando los costos de la inversión en este momento de alta inflación.

Nos preocupa y ocupa el medioambiente, por ello invertimos en luminarias led de bajo consumo, más de 700 columnas instaladas anualmente, iniciamos un programa de plantación sostenida de árboles, a mayor crecimiento poblacional menos uso del predio complejo ambiental el cual se redujo de 15 hectáreas a 5 las efectivamente ocupadas, hemos recuperado una excavadora que nos permitirá economizar y optimizar la disposición final de los residuos. A través de un convenio con la empresa R.B.A, la ciudad experimenta por primera vez la recolección de aceite vegetal, a su vez somos municipio pionero en implementar la huella de carbono lo que nos permite saber el impacto ambiental generado en laboreos de suelo realizado por la Secretaría de Producción y mitigar su impacto con la plantación de árboles.

En el año 2023 firmamos convenio con la Administración de Parques Nacionales, que nos permitió adquirir el tejido y los postes destinado al perímetro del complejo ambiental, la obra se ejecutará con fondos municipales. Esta acción será fundamental para preservar la seguridad en ese lugar y tener mayor control sobre los residuos que allí se depositan, evitando también los incendios intencionales.

Este año daremos inicio a la ejecución de la Ordenanza Patrulla ambiental autoría de la Concejal Cynthya Aguirre, coincidimos en que este es un asunto que atraviesa a toda la comunidad e instituciones de manera transversal y debemos hacernos cargo de mejorar la “casa común” de la que todos somos parte. Esto es una clara de demostración que el dialogo entre sectores políticos siempre es para beneficio de la comunidad.

La misma importancia que el ambiente tiene la seguridad, por ello nuestra vice se ocupa de generar constantes charlas y talleres en instituciones del medio para prevenir o reinsertar a nuestros ciudadanos del consumo problemático, a esto se le suma una obra de magnitud sideral como lo es el radar aéreo espacial inaugurado y la instalación de la fuerza aérea argentina para su operación, teniendo control por primera vez de lo que sobrevuela nuestro cielo tanto local como regionalmente.

Un párrafo aparte se merecen las políticas públicas desarrolladas en materia de educación. Comprendemos que el sueño de la mayoría de los padres y madres de Mercedes es poder brindar educación a sus hijos, darles las herramientas para defenderse en la vida y valerse por si solos. Anticipándonos al contexto actual, hemos firmado convenios con diferentes universidades, ampliando la oferta académica de nuestra Dirección de Educación, para que más mercedeños puedan estudiar en nuestra ciudad y que el sueño del titulo universitario ya no sea un imposible.

En materia financiera, cerramos el 2023 con superávit fiscal y las cuentas de la administración pública saneadas. Gracias al gran equipo de trabajo por ayudarnos a alcanzar estas metas y el acompañamiento de cada mercedeño.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas ha sido un órgano de referencia que nos ha brindado asesoramiento técnico profesional cada vez que lo hemos requerido. Afianzamos nuestro vinculo institucional, logrando trabajar juntos con el único objeto de llevar transparencia en el uso de los recursos públicos.

Permítanme hacer mención a los informes positivos del Tribunal de Cuentas Municipal respecto a las ejecuciones presupuestarias de los años 2020, 2021 y 2022. Esto refuerza el principio de transparencia, fundamental en nuestro accionar diario como gestión.

Para nosotros esto no es un logro suficiente, seguiremos exigiéndonos, incrementando el control de los fondos públicos y el rol de la Dirección de Compras en la búsqueda de mejores precios que nos ayuden a bajar costos y lograr mejores acuerdos con proveedores municipales.

La oficina de Bienes Patrimoniales, creada por esta gestión, cumple un papel protagónico, le dimos la responsabilidad de acordar y controlar las prestaciones de seguro de los vehículos municipales, como así también cada uno de los inmuebles que poseemos. Invito a cada mercedeño y a los señores concejales a visitar la Oficina y recibirán los informes necesarios. El patrimonio municipal es de todos los mercedeños.

Creo necesario hacer mención al contexto social, político y económico que atraviesa nuestro país; el gobierno nacional nos tiene sumergido en una situación de incertidumbre preocupante a los gobiernos locales, como así también a las administraciones provinciales.

Siempre he sido respetuoso de la decisión de la ciudadanía y de los principios democráticos; la mayoría de los argentinos ha elegido un proyecto que propone un Estado pequeño que deja librado al azar muchas cuestiones primordiales para el desarrollo de nuestra sociedad.

Lamento en lo personal la imposibilidad de hacer proyecciones a largo plazo y tener que disminuir el acompañamiento del estado municipal a instituciones intermedias con las que hemos trabajado codo a codo durante muchos años. Sepan que seguiremos estando presentes, porque no concebimos el estado municipal sin la articulación con las instituciones del medio, se avecinan momentos de mucha creatividad. Puesto que, así como se reciente la economía doméstica de cada vecino, el municipio no es ajeno a este contexto.

Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla con los convenios ya refrendados con la Municipalidad de Mercedes y los compromisos asumidos con las empresas del medio y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad, necesitamos que se reanuden las obras con financiamiento nacional que se hallan frenadas, estas son fundamentales para generar mano de obra, movimiento económico y puestos de trabajo a futuro en Mercedes.

Pondremos todo nuestro esfuerzo en cumplir con los compromisos asumidos con los vecinos mediante el trabajo articulado en cada barrio, finalizar las obras que se hallan en ejecución y dar cumplimiento a las exigencias que tenemos como estado municipal, principalmente con nuestros compañeros de trabajo, el personal municipal.

En este punto quisiera destacar la buena comunicación y el trabajo coordinado con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, con quienes tenemos un dialogo permanente en la búsqueda de mejoras y beneficios para el personal municipal; estamos seguros que ese es el camino, el del dialogo y el respeto, para tener una ciudad cada día más linda y prospera. Mi reconocimiento al esfuerzo diario de cada uno de ustedes.

Quisiera trasladar mi agradecimiento a las entidades de nuestra localidad con las cuales logramos un trabajo en conjunto para la mejora de los servicios que se le brinda a cada vecino, logramos un intercambio permanente y acompañamiento reciproco con las autoridades de la DPEC, APS, el Hospital Las Mercedes, Ejercito Argentino, la Fuerza Aérea, Gendarmería, cada club deportivo, las diferentes ONG, asociación del Comercio y la Industria, la Sociedad Rural, las iglesias, Caritas, el Concejo de pastores, la Policía de Corrientes, entre tantas otras instituciones, no solo otorgándole recursos, sino también entendiendo que la labor mancomunada logra mejores resultados. Gracias por eso.

Señoras y señores concejales, quiero agradecer el dialogo y el entendimiento de la mayoría en la aprobación de la Ordenanza Tarifaria, el Presupuesto en curso y la Emergencia Climatológica, la cual fuimos primeros en declarar. El desarrollo de Mercedes depende del esfuerzo colectivo de toda la comunidad.

Es necesario destacar el trabajo de este cuerpo en lograr el año pasado la sanción del Código de Edificación para Mercedes, sin lugar a dudas, una herramienta fundamental para el ordenamiento municipal. Les solicito, en nombre de la comunidad, la regulación del estacionamiento de autos en las estaciones de servicios. Como así también, poder lograr la ordenanza que autorice la modernización de nuestro ex mercado municipal y la actualización de la ordenanza de habilitaciones comerciales, solicitada por la Cámara de Turismo y la Asociación del Comercio y la Industria de Mercedes. Cuentan con la contribución, la experiencia y el compromiso de todo el equipo del ejecutivo municipal para lograrlo. Serán siempre bienvenidas todas las ideas y propuestas que beneficien a la familia mercedeña.

Formo parte de un equipo de trabajo, con personas comprometidas y grandes valores. Fueron ellos, quienes han estado presentes durante la pandemia, la sequía, los incendios, las tormentas, las voladuras de techo y la reciente inundación. Fueron y son ellos quienes articulan tareas con las diferentes instituciones de la ciudad, tomando decisiones a veces difíciles, pensando en toda la comunidad, desde la familia damnificada, el comerciante, el productor, en definitiva, cada uno de los mercedeños.

Los invito a todos a seguir ese camino. El de actuar con empatía y compromiso, sintiéndonos parte de la comunidad y edificando juntos el futuro de nuestra ciudad.

Un año más en este recinto, reitero que mediante el trabajo y el respeto se logra el acompañamiento y la legitimidad. No olviden nunca que se gobierna ganando elecciones, la justicia está para otras cosas.

Dios, nuestro Gauchito Gil y nuestra Señora de las Mercedes nos guíen en el camino.

De este modo dejo formalmente inaugurado el periodo legislativo 2024″ finalizó.

Fotografía: Agencia Mercedes