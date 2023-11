Centro de Mercedes: Pidió un vaso de agua y se robó el celular de una comerciante

Una delincuente entró a robar a un local comercial ubicado en las inmediaciones de calles Juan Pujol y Belgrano, se llevó el celular de la chica que se encontraba trabajando en el lugar ayer cerca de las 18,30. Está identificada por la víctima pero aún la Policía no logró capturarla.

La malviviente hizo una pregunta referida a un producto del local y luego pidió un vaso de agua. La chica fue a buscar el agua y cuando volvió la delincuente que sería de apellido Bevans ya no estaba más, se llevó consigo el celular de la damnificada Camila Ferreyra.

Ferreyra contó al programa de Alejandro Meda: «Me pidió un poco de agua porque tenía sed y luego cuando volví para darle ya no estaba más y se llevó mi celular». Se trata de un celular Motorola g13

Antecedentes:

«Un par de personas me dijeron lo mismo, que ella ya viene haciendo esas cosas y bueno ahora me tocó a mí», indicó Ferreyra quien pidió colaboración. Aún la Policía no pudo detener a la mujer.