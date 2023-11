Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza a La Nación.

Bullrich había hecho un acuerdo con el libertario tras ser derrotada en la elección general. Bullrich se refirió a la posibilidad de ocupar el cargo que tuvo durante la gestión de Macri con Milei.

Fue hace hace tres días. «Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto», dijo en una entrevista con TN. Sin embargo, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa.