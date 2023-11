Terminó la reunión entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel: «Va a ser una transición ordenada»

A tres días de la victoria del líder libertario, Javier Milei, en el balotaje presidencial, ya comenzaron las primeras reuniones para acelerar el proceso de transición entre la gestión saliente y aquella que asumirá el gobierno el 10 de diciembre.

Este miércoles la transición continúa, con una cumbre entre Cristina Kirchner y la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villaruel en el Senado. El encuentro se realizó luego de que CFK le hiciera llegar este martes una invitación a la vicepresidenta electa a través de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta.

Según pudo saber TN en la previa al encuentro, la vicepresidenta electa concurrió en modo protocolar, con la idea de no confrontar con la ex jefa de Estado. «Son personas opuestas, no sería lo ideal que discutieran», expresaron desde su entorno.

El equipo de La Libertad Avanza espera que haya una foto entre las dirigentas y no niegan la relevancia del encuentro. Advirtieron que es importante y que buscarán dar una imagen «democrática y de diálogo».

«Es algo protocolar, ella se va a mostrar como una dirigente democrática y abierta a sentarse con cualquiera. Es una imagen fuerte, somos conscientes de que nos pueden hacer atravesar una mala pasada, pero nosotros confiamos en que no. Hubo rumores de escrache», destacó un dirigente de La Libertad Avanza a TN.

Bajo esa línea, Villarruel intentará establecer el primer contacto con Cristina Kirchner en el marco de las reuniones de transición que están desarrollando entre el Gobierno entrante y el saliente.

Al respecto, ayer la vicepresidenta electa no participó del encuentro entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el eventual ministro del Interior, Guillermo Francos en donde se trató la designación de fuerzas de la Policía Federal.

Según relató un dirigente de La Libertad Avanza, esto generó aspereza entre el equipo de Villarruel y el de Milei porque se trata de uno de los ministerios que estará bajo el ala de la futura titular del Senado.

Respecto de la transición, TN pudo confirmar que Francos se reunirá con el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y que Mondino lo hará con el canciller Santiago Cafiero en los próximos días.