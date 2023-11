Bullrich: «No tengo dudas que el 80% de nuestros votos irán a Milei»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mostró confiada en que «el 80% de los votos» a ella en las elecciones generales serán para el aspirante al Ejecutivo de La Libertad Avanza, Javier Milei: «No tengo dudas que va a ser así, y que eso será lo que permitirá acompañar un nuevo Gobierno», en un eventual triunfo del libertario.

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio además redobló las críticas contra el ministro de Economía y aspirante al Ejecutivo de Unión por la Patria, Sergio Massa: «La experiencia depende para qué es, si me dicen: ‘¿Massa tiene mucha experiencia?’, sí, pero ¿para qué? Para hacer desastres, llevar al país a la peor de las miserias, porque el país no tiene seguridad ni educación, entonces, la experiencia debe servir para mejorarle la vida a la gente, si no es una experiencia que no sirve», en declaraciones a radio Continental.