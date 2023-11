Bombazo: Boca podría ir por Abel Ferreira para ser su nuevo entrenador

La caída de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores sacudió la estantería de tal manera que generó la inesperada salida de Jorge Almirón como entrenador. Rápidamente su lugar lo tomó, de manera momentánea, Mariano Herrón, pero puertas adentro ya se barajan varios nombres para tomar las riendas del equipo.

Según informó Diego Monroig, periodista especializado en el día a día del conjunto de La Ribera, uno de estos nombres sería nada más y nada menos que el de Abel Ferreira, director técnico portugués del Palmerias, equipo al que condujo para ser bicampeón de América en 2020 y 2021.

Si bien es algo que no se ha confirmado aún, en el caso de que Ferreira, que estaría cerca de desvincularse del equipo brasileño, llegue al Xeneize sería el primer entrenador extranjero del club luego de que se marcara una firme postura en solo contar con técnicos argentinos, no solo por gustos sino por una cuestión económica.

De hecho, algo que podía alimentar esta posible llegada a Boca es que días atrás Ferreira confesó que no está atravesando un buen momento desde lo personal dirigiendo en el fútbol brasileño: “He tenido momentos difíciles aquí, con mi salud, no sólo física, sino también mental. Ya lo dije en el último partido y la gente no quiere saberlo».

“Tengo que pensar con mucho cuidado sobre lo que quiero, porque el fútbol aquí no da salud a nadie«, añadió el entrenador portugués que tiene contrato con Palmeiras hasta diciembre de 2024.

Los números de Ferreira en Palmeiras

Tras su llegada en noviembre de 2020 el técnico portugués acostumbró al Palmeiras a ganar títulos ya que el equipo brasileño logró conquistar seis campeonatos: una Copa de Brasil (temporada 2019/20), Copa Libertadores 2020 y 2021, Brasileirao (2021/22), Recopa Sudamericana (2021) y la Supercopa de Brasil (2023).

En cuanto a los partidos que lleva al mando del Verdao, Ferreira cosechó 68 triunfos, 32 empates y 28 derrotas en 128 encuentros hasta el momento.