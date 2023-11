Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata tras su internación

«Él está bien. Tiene una pequeña neumonía muy agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre, siempre, igual que en todas las personas, todo lo que es agarrado a tiempo tiene mucha mejor evolución. Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos que está evolucionando bien. Está con antibióticos», comenzó contando la abogada en el programa que conduce Mariana Fabbiani.

«El domingo él estaba bien, hizo el programa con normalidad, pero esto fue en la madrugada del lunes, en la mañana. Fue muy tranquila la internación. De hecho, el lunes yo estuve acá, porque estaba y está todo bastante controlado», agregó. «Tenía un poquito de fiebre. Igual, 38, 38,2 para él es bastante… El 38 está cargado», explicó Marcovecchio al tiempo en que bromeó con la letra de la conocida canción de Divididos. «Tenía un ruidito, una cosita, entonces hablamos con el médico y nos dijo de ir incluso un poquito más tarde, para que organizara las cosas. Así que fuimos muy tranquilos a la internación», contó.

«En su otra internación, yo no podía estar acá porque la verdad estábamos muy preocupados. Esa vez hubo solamente un respirito en el medio, cuando parecía que estaba todo bien y después no. Pero fue distinta, en la otra tuvimos miedo. En esta, cruzo los dedos», comparó la abogada.

En cuanto al ánimo de su marido, dijo: «El domingo él dice que va a hacer el programa. Y te digo una cosa, si no fuera porque está allá, ya estaría en condiciones de hacerlo. De hecho mañana, Jorge quiere estar en casa porque es la transmisión de los premios Produ. Así que estamos esperando. Pero está todo bajo control. Si no fuera Jorge, ya estaría en casa», contó en relación a que el periodista está nominado como Mejor Presentador / a de Programa Informativo por su labor en Hache (Star+), en los mencionados galardones.

Respecto a su recuperación, desde la mesa del programa le preguntaron a Elba si internamente están debatiendo la posibilidad de que Lanata deje el cigarrillo. «Ese es un tema muy personal de él. En eso no hay debate, gana Jorge. Hay que elegir las batallas, esa para mí es una batalla perdida. Está fumando menos que antes, pero toda adicción parte de la persona. Por más que le digas algo, es una batalla perdida», consideró.

Además, sus compañeros le preguntaron a ella cómo se sentía con esta situación. «Yo estoy bien, lo veo bien a él, está con tanta energía, tantas cosas… Donde haya un pequeño problemita, ir al hospital está bien. Cuesta ser acompañante. Pero uno lo hace por amor. Tenés tanto amor por la persona que estás cuidando o que acompañás. Y a veces no pasa por cuidar, porque cuidar, lo cuida el hospital en definitiva. Es acompañarlo, es amor. A veces no es tan fácil, siempre es un rol silencioso, invisibilizado. Pero es desde el amor: cuando lo acompañás no esperás nada a cambio», dijo.

«En esta internación no paso la noche con él, pero me quedo hasta bastante tarde. Y a mi casa trato de llegar para el final de la cena, para poder ver un poco a mis hijos. Después a la mañana empieza todo muy temprano», dijo Elba, quien además contó que no está durmiendo mucho. «¡Parezco Neustadt», se rio, haciendo alusión a uno de los latiguillos del recordado periodista.