La historia de Thiago: Con trastorno mixto se trajo tres medallas en los Juegos Nacionales

Nieves contó: «le crie desde chiquito a Thiago, tiene 13 años, está en sexto grado en la Escuela Centenario, es la luz de mi vida y es todo para mí».

A su vez, la mamá, comentó: «tiene trastorno mixto, aprende más lento, va algo atrasado en la escuela, pero va».

Por su parte, Thiago, expresó: «este año recién empecé, probé, me gustó y empecé a entrenar, me gusta correr»; y señaló: «en carrear gané la de oro y en salto en alto la de bronce, pensé ‘acá le gano a todos’ cuando empecé la carrera».

Asimismo, Nieves, manifestó: «a la mañana va a la escuela centenario y a la tarde a la IAD».

«Yo lo apoyo en lo que él quiera, siempre, sé que va a llegar muy lejos con el apoyo de la familia» enfatizó.

Hernán Urra, también tiene parálisis cerebral, tiene 25 años y en 2016 ganó la medalla de plata en lanzamiento de bala, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, habló con Radio Dos, en la entrevista con Nieves y Thiago, y manifestó: «el deporte es muy sano, sirve para la educación, para entrenar, para no decaer, la familia tiene que apoyar al 100%, y que no hay límites en la vida, que no le afloje».

Al mismo tiempo, afirmó: «yo también salí desde muy abajo, gracias al esfuerzo de mi familia, el apoyo que me dieron logré estar donde estoy».

Y contó: «me estoy preparando para el Panamericano, en Santiago de Chile, entrenando a full, todos los días, con lluvia, con calor, con frío, como sea».

Por último, remarcó: «que no le afloje que le día de mañana él puede estar en mi lugar».