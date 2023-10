«Alejo llegó para mostrarnos que la vida merece ser vivida»

Sobre cómo comenzó la historia de Alejo, Karina, su mamá contó: «yo me separo estando embarazada de él, me quedé sin trabajo, fui al hospital Vidal, a los 8 meses, nace Alejo, tuvo 4 paros cardio respiratorios, me avisan que está muy complica la situación, lo vi desde lejos nada más».

Asimismo, la mamá de Alejo, comentó: «le prometí que iba a hacer todo lo que pueda para que él esté bien, él tiene parálisis cerebral y epilepsia, pude darle los mejores tratamientos, en hospitales y clínicas, hasta que accedí al hospital Fleming, que es un centro de recuperación neurológica».

«No bajé los brazos, me decían que mi hijo no iba a hablar, caminar, que no iba a hacer nada»; y agregó: «él habló a los 4 años, su primera palabra fue ‘mamá’ y lo dijo al aire, en la radio donde yo trabajaba. También a los 4 años empezó a caminar, hacía natación y ahora compite».

Por su parte, Alejo afirmó: «voy al colegio Juan Domingo Perón, estoy en segundo año, hago natación y se nadar en estilo pecho, crol, mariposa, espalda»; y añadió: «gané el segundo lugar en los juegos nacionales adaptados en Mar del Plata, en estilo espalda».

A su vez, la mamá de Alejo, expresó: «la fundación en la que estoy ‘Caminos de amor y esperanza’, trabaja con chicos con discapacidad».

Y mencionó: «él quiere estudiar abogacía, es muy directo, le gusta luchar por los derechos de los chicos con discapacidad».

«Quiero salir adelante con mi discapacidad y la natación, es muy importante para mí, me siento muy feliz en la pileta» remarcó Alejo.

Al mismo tiempo, Karina relató: «en el primer jardín que le quise inscribir, no querían hacerlo porque decían que al tener epilepsia podía contagiar a sus compañeros, algo insólito, por suerte hablé con el ministro Macció y él me garantizó que iba a poder ingresar mi hijo, y así fue»; y señaló: «en su escuela primaria los maestros los hostigaron a Alejo».

En ese mismo sentido, la mamá del adolescente correntino, señaló: «además él canta, le gusta el chámame, ya cantó tres veces en la Fiesta Nacional del Chámame con un coro, y ahora quiere cantar solo».

«Alejo nos vino a enseñar que podemos lograr una sociedad inclusiva, las mamás de la fundación me dice que él es el abanderado de todos los demás chicos» remarcó Karina.

Por último, el adolescente correntino, destacó: «mi mamá me ayuda en lo que yo no puedo, y me hace disfrutar la vida».