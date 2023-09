Sergio Massa dijo que Mauricio Macri «sangra por la herida» y reveló por qué el ex presidente lo «envidia»

Luego de las recientes declaraciones de Mauricio Macri contra el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, el funcionario le respondió en una entrevista y reveló detalles del viaje juntos al Foro de Davos en 2016.

«Hay un ex presidente sangrando por la herida porque hay dirigentes de su espacio que comen asado en mi casa, como si fuese un pecado. Muchos de sus dirigentes hasta militaron con nosotros mucho tiempo», señaló Massa en diálogo con Alejandro Fantino.

En este sentido, el candidato oficialista apuntó que «si hay algo que le hizo mal a su Gobierno fue sus mentiras», y recordó las promesas del líder del PRO sobre sacar el impuesto a las Ganancias, cuando al final lo terminaron «pagando el doble».

«Viste que la mamá de Macri contó que de chico era un mentiroso y se ve que no aprendió nada. Pero el daño más grande que hizo fue ir a entregar a la Argentina al FMI», sentenció el postulante de UxP.

En otro tramo de la entrevista, Fantino le consultó por el viaje a Davos. «Lo invitó a Scioli y a mí. El «Gallego» De La Sota y Lavagna me dijeron que no vaya porque en la que podía me iba a clavar un puñal. El «Gallego» me llamó hasta antes de subir al avión para decirme que no vaya porque Macri es un traicionero», rememoró.

Massa sostuvo que acompañó al reciente presidente en funciones «porque era una forma de dar una señal al mundo que somos sensatos, valía el gesto», y recordó un episodio que pudo marcar un antes y un después con Macri: la charla con Joe Biden.

«Macri le da la mano a Biden, y después Biden se queda hablando conmigo. Le dijo que yo iba a ser el próximo presidente. Esa charla que tuve con Biden la generó una envidia. Tiene una cosa no resuelta con su vanidad y su ego», concluyó el ministro de Economía.