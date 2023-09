Valdés: ni «vendepatrias» ni kirchneristas, «Patricia Bullrich es la única solución posible»

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés encabezó este miércoles un acto en la localidad de Virasoro rumbo a las elecciones del 22 de octubre, donde dejó en claro que «Patricia Bullrich es la única solución posible, porque sabe cuál es el rumbo a seguir, tiene coraje, trayectoria y la experiencia necesaria para restablecer el orden en el país». Y alertó el peligro que representan las propuestas de la dolarización y las privatizaciones de la salud y la educación, exclamando que «no quiero un vendepatria que quiera izar la bandera yanki proponiendo una moneda extranjera». También aclaró su posición ante el actual Gobierno nacional, por asistir a un acto en el que estuvo Sergio Massa, señalando que «fui a un acto institucional como gobernador y salieron a decir que hicimos un acuerdo con ellos». Y lo fustigó: «No lo quiero de Presidente, porque nos puso trabas para que nos desarrollemos como provincia y queremos que el kirchnerismo no gobierne nunca más».

El acto en Virasoro tuvo lugar este miércoles a la noche en el club Aguapey, donde ante una multitud, Valdés estuvo en el escenario con los candidatos de Juntos por el Cambio a diputados nacionales: Alfredo Vallejos e Ingrid Jetter; la candidata a parlamentaria del Mercosur, Ana Miño; el candidato a Defensor del Pueblo, Guillermo de la Cruz; y los candidatos a concejales de Virasoro por ECO+Vamos Corrientes: Karina Amado, Alberto Quiróz, Margot Mirtchenko, Anibal Gutiérrez, Carlota Carvallo, y Ricardo Nieto.

Al comenzar su discurso, el mandatario correntino y líder de la alianza gobernante, hizo un reconocimiento a la ex intendente de Virasoro, Betty Pintos a quien invitó a subir al escenario. Luego dijo que «la única forma de recuperar nuestro país es con más democracia», recordando el legado de Raúl Alfonsín, quien «nos trajo democracia para siempre», marco en el cual alertó que «hoy veo que hay algunos que quieren reivindicar esos años de sangre y dictadura de la Argentina», entendiendo que «siempre la movilización pacífica de la ciudadanía es más fuerte que la violencia»

«Le pido a los padres que hablen con sus hijos y que les cuenten cómo fue el pasado», dijo Valdés a pocas horas de que Patricia Bullrich haya manifestado en una videoconferencia su preocupación por la violencia que se observó en videos que circularon mostrando desbordes en la caravana del candidato Javier Milei en Corrientes.

«No quiero un vendepatria que quiera izar la bandera yanki proponiendo una moneda extranjera, yo soy argentino y quiero morir argentino», dijo luego en clara referencia a la propuesta del candidato de la Libertad Avanza. Y pidió que «no se confundan, el cambio no es con quienes proponen terminar con la obra pública, la educación pública y la salud pública. Esas banderas las tenemos que defender con orgullo» y consideró que «la dolarización ya fracasó en Argentina: debemos tener nuestra moneda propia y autonomía monetaria. Podemos hacer fuerte nuestra moneda, solo hay que tener equilibrio fiscal, lo mismo que hacemos en Corrientes, donde tenemos superávit fiscal sin tener deudas».

Por otra parte, aclaró Valdés: «Con Gerardo Morales fuimos a Salta a firmar un acuerdo federal para fortalecer a las provincias y salieron a decir mentiras por eso voy a reafirmar en este escenario, yo la voy a acompañar a Patricia Bullrich porque es la única solución posible para la Argentina». E insistió: «Quién puede votar y creer en Sergio Massa. Fui a un acto institucional como gobernador y salieron a decir que hicimos un acuerdo con ellos».

En este marco, remarcó que «trajimos a Virasoro una industria maderera que genera 800 puestos de trabajo y no lo quiero a Sergio Massa de Presidente porque nos pone trabas para que nos desarrollemos como provincia, porque nos impide acceder a los dólares que necesitamos para traer máquinas para las fábricas, ni siquiera para que podamos comprar computadoras que entregamos gratuitamente a los estudiantes, pero sin embargo, sí hay dólares para sus amigotes».

«Entonces hay plata en la Argentina, pero hay discriminación, por eso no vamos a votar a los que nos perjudicaroon a los crrentinos. Lo que queremos es desarrollo, empleo y futuro, pero la inflación nos está matando, hicieron un desaguisado enorme en la economía. Yo no quiero que votemos a un Presidente que ya nos dio la espalda. Y no queremos que el kirchnerismo gobierne nunca más, porque nos dejaron en la bancarrota», exclamó luego.

En este sentido, sostuvo que «hoy los funcionarios de este gobierno emiten todos los días en el Banco Central. En 2019 decíamos que iban a convertir a la Argentina en Venezuela y hoy estamos con carretillas de plata y 50% de pobreza. Nos pusieron de rodillas y se tienen que hacer cargo», pidiendo que «tengamos memoria».

Valdés planteó así que «tenemos que ver cuál es el cambio que queremos, nos costó mucho llegar hasta acá para dar un salto al vacío, si trabajamos todos juntos vamos a estar en la segunda vuelta y vamos a ganar las elecciones». Y remarcó que «nosotros apostamos a la educación pública, porque la educación de calidad es un derecho para todos, los vouchers sólo van a generar desigualdad y nosotros queremos educación que garantice la igualdad de oportunidad, por eso reivindicamos la educación pública y gratuita». Al respecto, interpretó que «nuestro Himno Nacional dice que queremos libertad para pelear y sentar en el trono a la noble igualdad, los argentinos queremos igualdad, no queremos una argentina de castas, no queremos que desaparezca el Estado para que mande el mercado y las posibilidades solo sean para los que más plata tienen». Y como ejemplo de ello, recordó que «durante la pandemia en Corrientes le brindamos el mismo servicio de calidad a todos, pobres y ricos, en el mismo lugar, eso es apostar a la salud pública».

«Con un fuerte apoyo de la militancia y los vecinos de Virasoro, ratificamos que Patricia Bullrich tiene que ser la próxima Presidente de la Nación, porque sabe cuál es el rumbo a seguir, tiene coraje, trayectoria y la experiencia necesaria para restablecer el orden en el país», concluyó Valdés.

Diputados nacionales

Por su parte, el candidato Alfredo Vallejos sostuvo que «este gran acompañamiento de esta noche está adelantando un contundente triunfo de nuestra lista de concejales. Son ellos los que saben las necesidades de cada uno de los virasoreños. El 22 de octubre los correntinos tenemos una gran oportunidad, apoyando a los diputados que vamos a defender los intereses de la provincia en el Congreso, trabajando codo a codo con el gobernador Valdés». Puntualizó que «hoy se conocieron los índices de pobreza, algo que duele y mucho, en el país aumentó y el la provincia bajó. Eso no es casualidad, es producto de la gestión provincial que apuesta al desarrollo con empleo de calidad promoviendo las inversiones privadas». Y al igual que el Valdés, el aspirante al Congreso, alertó que «de ninguna manera el cambio puede pasar por quien propone parar la obra pública y poner fin a la educación y a la salud pública». Y sostuvo que «apoyar a Patricia Bullrich el 22 de octubre es apoyar a Gustavo Valdés y apoyar a todos los correntinos, es la mejor opción para la provincia y todo el país».

Mientras que Ingrid Jetter manifestó que «queremos que Patricia Bullrich sea presidente porque el gobernador Gustavo Valdés tiene una muy buena relación con ella, quien conoce muy bien nuestra provincia. Y nosotros, como diputados queremos seguir siendo la voz de los correntinos en el Congreso, pero ya no como oposición. Y ahora Patricia que tiene trayectoria, experiencia, fuerza y coraje, tendrá un gran equipo con más de diez gobernadores, cientos de intendentes y legisladores con el objetivo de tener un país en orden para que todos los argentinos puedan cumplir su sueño. Vamos a terminar con la inflación votando un presupuesto equilibrado y vamos a modernizar la legislación para que todos puedan acceder a un trabajo en blanco».

Parlamentaria del Mercosur

La candidata Ana Miño dijo en este acto que «los argentinos necesitamos un cambio, pero no puede ser de cualquier forma, no puede ser con violencia, el cambio que necesita nuestro país viene de la mano de una mujer con carácter, experiencia y un equipo, una mujer comprometida con la educación pública, porque sabe que el desarrollo de un país es posible con una educación gratuita y de calidad para todos, por eso su compromiso es con todos nuestros niños, jóvenes y docentes. Su compromiso también es con la salud, que tiene que ser de calidad y accesible para todos, sin importar condición social. Patricia Bullrich es una mujer que demostró saber de seguridad, tiene compromiso y experiencia en este tema, por eso se comprometió a fortalecer a las fuerzas de seguridad para que cada argentino pueda caminar tranquilo y vivir seguro en sus hogares».

Candidato a concejal

El candidato Ricardo Nieto pidió «garantizar la calidad de vida de todos los virasoreños de la mano de Gustavo Valdés que sabe mirar al interior provincial, porque es un gobernador que apuesta a la educación pública y entrega notebooks para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, y que realiza obras públicas para mejorar nuestra ciudad con recursos provinciales, porque sabe tener los números ordenados. Y si tenemos un Presidente que nos acompañe todo será mucho mejor, por eso este 22 de octubre tiene que ganar Patricia Bullrich».