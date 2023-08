Inter de Miami juega su pase a la final: Donde ver, horario y formaciones

Inter Miami tendrá un duro encuentro este martes desde las 20, cuando visite a Philadelphia Union en el Subaru Park por las semifinales de la Leagues Cup 2023. Con la presencia de Lionel Messi como titular, el equipo dirigido por Gerardo Martino buscará tener un lugar en la gran final del certamen que reúne a clubes de la Liga MX y de la MLS.

Tras superar a Charlotte FC por 4-0 en los cuartos de final, en el DRV PNK Stadium, Las Garzas intentarán dar un paso fundamental para estar más cerca de su primer título en su historia, tras su fundación como franquicia el 29 de enero de 2018. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Inter Miami y Philadelphia Union a las semis de la Leagues Cup 2023

En la presentación de Messi en Inter Miami, el equipo del Tata le ganó a Cruz Azul por 2-1 con un golazo de tiro libre del astro argentino, en el último minuto del partido y consiguió los primeros tres puntos. En la segunda y última jornada de la fase de grupos, también en el DRV PNK Stadium, aplastó al Atlanta United por 4-0, con dos goles del rosarino y otros dos de Robert Taylor. Luego superaron consecutivamente en 16avos a Orlando City (3-1) en el Clásico del Sol, en octavos a FC Dallas por 5-3 en penales (empate 4-4 en los 90 minutos) y a Charlotte FC por 4-0 en los cuartos de final.

Por su parte, Philadelphia Union eliminó al DC United por penales (16avos de final), a New York RB, también desde los doce pasos (octavos de final) y viene de dejar afuera a Querétaro de México por 2-1, con un gol en tiempo adicional. Cuenta los futbolistas argentinos Joaquín Torres y Julián Carranza. En la MLS se encuentra en la Conferencia Este, la misma de Inter Miami, ubicándose en la tercera posición con 40 unidades, en zona de playoffs.

A qué hora juegan Inter Miami vs. Philadelphia Union, por la Leagues Cup 2023

Argentina: 20 horas

Brasil: 20 horas

Uruguay: 20 horas

Paraguay: 19 horas

Chile: 19 horas

Bolivia: 19 horas

Venezuela: 19 horas

Ecuador: 18 horas

Perú: 18 horas

Colombia: 18 horas

México: 17 horas

Inter Miami vs. Philadelphia Union, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Inter Miami vs. Philadelphia Union, por la Leagues Cup: dónde ver y los datos del partido

Hora: 20

TV: Apple TV

Estadio: Subaru Park

La probable formación de Inter Miami vs. Philadelphia Union, por la Leagues Cup 2023

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

La probable formación de Philadelphia Union vs. Inter Miami, por la Leagues Cup 2023

Andre Blake; Jakob Glesens, Jack Elliot, Damion Lowe, José Martínez; Olivier Mbazio, Jesús Bueno, Jack McGlvnn, Kai Wagner; Julián Carranza y Mikael Uhre. DT: Jim Curtin.

El resto del fixture de semifinales de la Leagues Cup 2023

Monterrey vs. Nashville | Martes 15 de agosto, a las 22.30

Fechas de la Fase Final de la Legues Cup 2023

Semifinales: 15 de agosto

Final / Tercer lugar: 19 de agosto