Ezequiel Bullaude: «Estar en Boca es el sueño de todo niño»

La semana de Boca arrancó con todo. Después de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y del descanso que Jorge Almirón le dio a los jugadores, este lunes comenzó con la vuelta al trabajo de un grupo de avanzada y con la presentación de Ezequiel Bullaude, el quinto refuerzo.

«Una vez que me llega el llamado de Boca medio que se descartan las otras opciones, uno sabe lo que significa este club. No lo dude nunca. Ya me probé la camiseta de Boca, es el sueño de todo niño. Es una camiseta muy importante para la historia del fútbol argentino. Estoy con muchas ganas de jugar ya», dijo el volante ofensivo de 22 años.

El mendocino ya se hizo la revisión médica, firmó un contrato por 18 meses e incluso ya se entrenó este lunes por la mañana en Boca Predio. Eze se formó en Godoy Cruz, debutó allí y luego pasó al Feyenoord, en donde no pudo tener tanta continuidad.

Cómo y de qué juega Bullaude

«Me tocó jugar poco la temporada pasada, me costó la adaptación y el idioma. Mi idea era hacer la pretemporada completa, pero una vez que te llama Boca es imposible decir que no. Hablé con Jorge (Almirón) y me demostró su interés», dijo.

Y sobre su juego, agregó: «Yo considero que donde más jugué y rendí fue atrás del 9, de volante ofensivo. Peor puedo jugar de interior, más al costado, más al medio. Me siento cómodo ahí, pero juego donde sea».

Bullaude va a ser uno de los tres cambios que Boca haga en la lista de los cuartos de final de la Copa Libertadores, junto a Marcelo Saracchi y ¿Vicente Taborda? «Se vienen partidos muy importantes. Al hincha de Boca le prometo dejar la vida en todos los partidos, no hay opción con eso, es lo que amerita este club», dijo quien ya estuvo en la Bombonera el día que el Xeneize eliminó a Nacional.

«De Boca vi un equipo que le gusta tratar bien al pelota, ofensivo, que llega con gente al área. Hay mucha expectativa por el partido de Copa Libertadores, los chicos están con ganas de dar lo mejor. Lo tenemos que afrontar todos juntos», analizó.

Si bien viene con poco rodaje como contó, pese a que hizo la pretemporada completa en Países Bajos, también aclaró que quiere estar ya. «La expectativa es poner lo mejor para cumplir los objetivos. Sabemos cuál es el sueño de todos nosotros y de los hinchas. Vamos a aportar para eso», dijo.

¿Podrá hacer su debut el viernes cuando Boca estrene la Copa de la Liga ante Platense? A esperar