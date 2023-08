Revelan los detalles de la escandalosa separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti

El fin de semana, Sergio Kun Agüero sorprendió a sus seguidores al confirmar en sus redes sociales su separación de Sofía Calzetti. Todo comenzó cuando el futbolista anunció que pronto tendría «noticias» para darles, pero dejó en claro que no se trataba de un anuncio laboral sino de un tema de índole «personal». En ese momento, un usuario le preguntó si iba a casarse. Y él contestó: «No, estoy más solo que nunca. Así que por ahona nada».

El exfutbolista lleva dos semanas en Europa alejado de la influencer, que se encuentra en Miami, y se reencontrarán recién en dos semanas vas para ver si pueden reconstruir el romance o se mantienen separados y en las últimas horas, se conocieron los motivos de la ruptura.

«Tengo data clave de la separación del Kun Agüero y Sofia Calzetti que te voy a detallar ahora, a mi me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal», contó Juan Etchegoyen.

Y agregó: «Primero les cuento que la decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer el Kun hace de las suyas y no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, si no en el día a día, y ella le planteaba cosas que a él no le importaban, ella habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él».

«Y además lo que también me contaban es que el Kun en el último tiempo estaba más celoso de lo normal, planteos por cualquier cosa era lo que ella aparentemente sufría», agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles.

En ese sentido el periodista aseguró que: «Sé que el Kun le ha puesto paños fríos al tema pero Sofia no quiere saber nada con volver me decían, la ruptura es definitiva lamentablemente, ojalá se revierta pero es muy complicado que suceda una vuelta de la pareja», dijo al respecto el comunicador.

Y sentenció: «El Kun le pidió la semana pasada arreglar las cosas y prometió un cambio de actitud con ella pero hasta ahora ella no dio el brazo a torcer».