Valdés en Mercedes: apostando al deporte, inauguró cancha de hockey e iluminación en el Club Pay Ubre

Cerrando su visita a Mercedes, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este viernes el campo de hockey e iluminación del Club Pay Ubre. Es la cancha número 14 de esta gestión y se proyectan otras más en distintas localidades buscando lograr competitividad de los clubes correntinos en torneos. Previamente, el mandatario entregó bienes de capital dentro del programa Emprendedores Somos Todos en el Club Apinta.

Pasadas las 12, el gobernador Gustavo Valdés encabezó el corte de cinta del campo de hockey e iluminación Club Pay Ubre donde también se hizo entrega de indumentaria para el establecimiento deportivo.

En ese escenario, Valdés señaló que esta obra “es producto del esfuerzo, organización y trabajo, y tiene que ver con una visión que tenemos respecto de un deporte que por ahí muchos no conocen”. Remarcó que Argentina es una de las grandes jugadoras de hockey del mundo y “tiene su semillero en varios casos en el hockey del interior del país”.

Por eso, desde el Gobierno provincial “hicimos una apuesta grande para poder proyectar y expandir este deporte, que en Corrientes por cierto tiene muy buen nivel” dijo. Afirmó que “nos faltaba infraestructura, ya que hoy una cancha de estas, cuesta 140 millones de pesos, totalmente acondicionada y con iluminación”.

En ese marco es que se lleva adelante una inversión pública, a través de la cual “llevamos hechas 14 canchas de hockey, con una de ellas ahora cuenta Mercedes; además tenemos proyectadas 3 o 4 más, así que vamos a llegar a 18 en distintas localidades correntinas, de manera que podamos tener un muy buen nivel competitivo”.

Palabras del secretario de Deportes y representante del Hockey

Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, sostuvo que “hoy es un día importante para el Hockey de la provincia”, y agregó que “estás instalaciones están a la altura de las circunstancias para recibir a cualquier equipo” ya sea para un campeonato o “a nivel nacional y/o provincial, o en nuestros juegos correntinos”.

La representante de la subcomisión de Hockey del Club Pay Ubre, Elena Paine, manifestó que el flamante campo de juego “significa mucho para las jugadoras, que soñábamos hace mucho tiempo con esto que poco a poco se fue materializando”.

“Queremos agradecer profundamente al Gobierno provincial por demostrar, con este tipo de proyectos, la convicción de que apostar al deporte es apostar al desarrollo de una comunidad sana y con valores”, siguió la deportista, a modo de reconocimiento.

Por otra parte, Paine remarcó que con esta nueva cancha “podremos ser sede de torneos locales y provinciales importantes, y el día de mañana competir en torneos nacionales, que es nuestro objetivo”.

Entrega de bienes de Capital

Tras la entrega de equipamientos tecnológicos en una institución de la localidad, el gobernador se dirigió hasta el Club Apinta –lugar que fue habilitado en la fecha- para hacer encabezar la entrega de bienes de capital a 13 emprendedores de la zona.

Al tomar la palabra, el gobernador dirigiéndose a los emprendedores beneficiados, en el marco de “Emprendedores Somos Todos” dijo que “este un programa que está destinado a darle un envión a lo que ustedes vienen haciendo, qué es realmente lo que sienten”.

Asimismo, Valdés, instó a los presentes “a no bajar los brazos”. “Si no les va bien en este emprendimiento, no se decaigan y sigan emprendiendo en otras cosas”, ya que “no son invisibles a los ojos del estado, por el esfuerzo que hacen todos los días”, añadió.

“Estamos colaborando para que a ustedes todos los días les vaya mejor a través de esta herramienta, para los hombres y mujeres que quieren transformar Corrientes”, continuó el mandatario, aludiendo que, de esta manera, “estamos invirtiendo en nuestra gente, que quiere salir adelante”, añadiendo, ante los presentes, que “estamos abiertos a las diferentes inquietudes que vayan surgiendo”, en materia de iniciativas o nuevos proyectos.

Revalorizar la cultura del trabajo como motor del desarrollo

La coordinadora del programa “Emprendedores Somos Todos”, Lourdes D’Arrigo, detalló que en esta oportunidad reciben los correspondientes bienes de capital 17 emprendedores de Mercedes, en diversos rubros, como ser gastronómico, textil y también destinados a los barthenders, actividad que está teniendo un alto desarrollo en la localidad.

“Nos llena de orgullo otorgar estas herramientas de trabajo que son el puntapié inicial para los emprendedores mercedeños, que sabemos son fundamentales para potenciar el desarrollo y el crecimiento, fundamentalmente también de la mano del turismo, como puerta de acceso a los Esteros del Iberá”, puso de manifiesto D’Arrigo.

En este sentido, comentó que en articulación con el ministerio de Turismo y la Asociación del Comercio y la Industria de Mercedes, el viernes venidero se dictará una capacitación destinada a emprendedores y operadores del sector turísticos, a quienes, próximamente, también se les otorgarán los respectivos bienes de capital para potenciar sus proyectos.

D’Arrigo expresó que este programa representa una clara política de estado del gobernador Gustavo Valdés de “revalorizar la cultura del trabajo” y que los correntinos no tengan que vivir de un plan social. “Queremos que con su propio esfuerzo puedan progresar junto a sus familias y así les brindamos estas herramientas y las capacitaciones necesarias para que puedan crecer”, acotó.

En la ocasión, hicieron entrega de una camilla de depilación, horno pizzero, sobadora, sillón lavacabeza, hormigonera, taladro, dos motoguadaña, heladera exhibidora, compresor, horno pastelero, sillón de corte, horno industrial, cocina industrial.

Presencias

Acompañaron al Gobernador los ministros del Ejecutivo, legisladores provinciales, el secretario de deportes, Jorge Terrile, la coordinadora del programa Emprendedores Somos Todos, Lourdes D´Arrigo.

