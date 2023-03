Cassani con ex presidentes de Iberoamérica que conformaron el Grupo Libertad

El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani asistió al encuentro anual de la Fundación Libertad, donde pudo intercambiar ideas con políticos de otros países, que al igual que Argentina, confían en el “Liberalismo” como base del progreso y desarrollo, asumiendo el desafío de cambiar el modelo de gobierno populista.

Entre otros, dialogó sobre los desafíos de Iberoamérica con Sebastián Piñera, ex presidente de Chile; Felipe Calderón, ex presidente de México; Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia; Beatriz Argimón vicepresidente del Uruguay y con Cayetana Alvarez de Toledo, diputada del Congreso de España.

También asistieron Sergio Moro, senador de Paraná-Brasil Sergio Moro y Pablo Arosemena, Ministro de Economía de Ecuador; quienes dieron su visión sobre cómo fortalecer la democracia y la libertad, en el marco de cambiar paradigmas para la prosperidad de los pueblos, siempre con “espíritu federal” y con “optimismo” -ésta última palabra, repetida a lo largo de las distintas alocuciones-.

En la reunión, de la que fue anfitrión el ex presidente Mauricio Macri, se escucharon fuertes declaraciones, como la que señala a Argentina como creadora del populismo, con la esperanza latente de que sea, a la vez, el país que lo termine sepultando.

Asistieron además empresarios y hasta personalidades claves en la influencia social como el caso de Mirtha Legrand.

Para Cassani no fue un acontecimiento más al que asistió para aprender más de las experiencias en otras naciones y de distintos líderes. “Fue grato estar junto a quienes defienden el liberalismo al igual que Encuentro Liberal –ELI-, cuyas banderas también son el republicanismo y la educación como pilar estratégico del crecimiento”, dijo.

“Coincidimos –agregó- en que la antipolítica no es el camino, sino el respeto a los ciudadanos con más y mejor política. Estamos obligados, como dirigentes políticos a dar la mejor versión de nosotros; con el coraje necesario para que nuestras ideas e ideales sean comprendidos y puedan contribuir al bien común”, señaló Cassani desde la ciudad de Buenos Aires, donde fue invitado a esta cena de la que participaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich junto a políticos destacados del país y del extranjero.

El acontecimiento se dio en el marco del 35° aniversario de la citada Fundación, llevada a cabo en el Complejo Goldencenter, reuniendo a más de mil personalidades del área empresarial, política, económica, académica y cultural.

Comparte esto: Twitter

Facebook