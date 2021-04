Cuáles son las principales barreras para la educación inclusiva

9 abril, 2021 6

“Nunca podrá leer o escribir”, “¿Para qué quieren que estudie?”, “Mejor, que aprenda algún oficio” o “Atrasa al resto” son solo algunos de los comentarios que todavía reciben las familias que pelean para que sus hijos e hijas con discapacidad sean “aceptados” en las aulas. El prejuicio de que un alumno con discapacidad no puede aprender es una de las tantas trabas que persisten, según los especialistas, en ciertas escuelas. “Se trata de una mirada centrada en el déficit, en todo aquello que el alumno no alcanza o no logra; un modelo ‘normalizador’ en el que el chico debe adaptarse a la escuela y no al revés, como establece la ley”, explica Gabriela Santuccione, coordinadora de Grupo Artículo 24, coalición de más de 170 organizaciones sociales de todo el país que trabajan para que se cumpla el derecho a la educación inclusiva.

También es frecuente que algunas escuelas se nieguen a capacitarse aduciendo que “ya saben todo”. Sin embargo, según los expertos, no es suficiente contar con cariño y buena disposición, sino que los docentes deben contar con los conocimientos adecuados.

Aunque la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación establece que todas las escuelas tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar que el alumnado con discapacidad aprenda y participe en igualdad de condiciones, las historias de exclusión se repiten por miles en nuestro país. Es por ello que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Grupo Artículo 24 lanzaron una plataforma web www.porunaeducacioninclusiva.org, que brinda información sobre los obstáculos que niños, niñas y jóvenes con discapacidad enfrentan en la escuela y sobre las herramientas que pueden utilizarse para reclamar el efectivo cumplimiento del derecho a la educación inclusiva.

¿Cuáles son las principales barreras?

Toda escuela o funcionario que impone o sugiere la inscripción de estudiantes con discapacidad en una escuela especial incurre en un acto ilegal. Los padres tienen derecho a elegir la escuela de sus hijos. La educación inclusiva implica que todas las personas se eduquen juntas y las escuelas deben adoptar las modificaciones necesarias para ello. “Obligar a ir a entornos separados para educarse es segregar”, explica Santuccione y agrega: “Estamos formando una sociedad que excluye. Una escuela que separa es una escuela que enseña a separar. La escuela actual reproduce y genera exclusión”. No disponer de personal de apoyo a la inclusión. El sistema educativo debe asegurar la disponibilidad de personal de apoyo a la inclusión que requiera el alumnado con discapacidad durante su trayectoria escolar. No pueden negar el ingreso del niño o niña por la falta de personal de apoyo o exigir el apoyo si el alumno no lo requiere. El personal de apoyo debe trabajar colaborativamente con los docentes de la escuela.

Natacha recorrió más de 30 colegios privados de la Ciudad en busca de una escuela común para su hijo Iñaki, que tiene austimo

Los equipos escolares no pueden imponer o recomendar que una persona repita el año escolar con fundamento en su discapacidad. Negación de evaluaciones o títulos. Los alumnos con discapacidad serán evaluados de acuerdo a su Plan Pedagógico Individual (PPI) y recibirán un título primario y secundario al igual que el resto de sus compañeros.