Dolor por la muerte de Elena Bonatti, la mujer que donó U$S15 millones para el primer centro oncológico de Corrientes

13 febrero, 2021 200

Su fallecimiento ocurrió este sábado. en Buenos Aires. Tenía cáncer de mama.

Este sábado se conoció la triste noticia del fallecimiento a los 69 años de Elena Bonatti Rooca, quien había donado su fortuna para que la provincia de Corrientes tenga su primer centro oncológico en la localidad de Curuzú Cuatiá. La mujer había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2014. Su muerte se produjo en Buenos Aires.

La construcción del instituto fue posible gracias a una donación de US$15 millones realizada por la psicóloga ítalo-argentina Elena Bonatti, que bautizó el centro en honor a su madre.

El centro, que fue donado al estado provincial y es administrado por la Fundación Anna y Elena Bonatti Rocca, bajo el régimen público de gestión privada, cuenta con un plantel de 30 profesionales y ofrece consultas especializadas en oncología, quimioterapia en modalidad ambulatoria, diagnóstico por imágenes y radioterapia.

“Este centro oncológico lo pensé después de la muerte de mi mamá, después del dolor por su muerte y después de haber experimentado directamente lo que significa estar en las manos de los doctores. El propósito de este centro es que sea un lugar en el que todos, además de las medicinas, puedan recibir amor”, había manifestado Bonatti cuando en noviembre de 2019 inauguró el centro oncológico en Curuzú Cuatiá.

Amor por Corrientes

Elena, hija de un empresario italiano, nació hace 67 años en Buenos Aires. “En los años 60, mi papá compró un campo en Curuzú Cuatiá y veníamos siempre a visitarlo. Nos hemos enamorado de este lugar, mi familia es medio argentina. Tengo un campo acá, me encanta Corrientes”, contó en una entrevista que le realizó en 2019 La Nación.

En 2014, después de la muerte de su madre, le diagnosticaron cáncer de mama. Luego de muchas sesiones de quimioterapia, la operaron y la enfermedad pareció desaparecer, pero luego volvió.

Fue en ese momento que notó las enormes diferencias que tienen los pacientes en el interior de la Argentina y Europa para acceder a servicios especializados de salud. En abril de 2015, con una cuantiosa donación personal, comenzó la construcción del centro en terrenos del hospital Irastorza. Incluso se sancionó una ley de ente autárquico, que le otorgó al centro personería jurídica como nosocomio de gestión pública.

Pero el gobierno correntino, que entonces era gobernada por Ricardo Colombi, se echó para atrás y dijo que no estaba en condiciones de gerenciar un proyecto de estas dimensiones. Elena publicó una carta en la que denunciaba la desidia de los funcionarios y logró que más de 10.000 personas se movilizaran el 28 de octubre de 2018 en Curuzú Cuatiá para exigir la apertura del centro.

Ante esa situación, Bonatti había dicho:”Me sentí muy sola, nunca hubiera pensado que al gobierno le interesara tan poco semejante proyecto -contó-. No me dieron ni un peso y siempre se mostraron desinteresados, casi molestos. Cuando hacés una donación no te pasa esto”.