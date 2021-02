Docentes en grupos de riesgo podrán solicitar licencia

31 enero, 2021 192

La ministra de Educación, Susana Benítez, confirmó en declaraciones radiales que el regreso a clases el próximo 1 de marzo será una vuelta “escalonada y graduada en los distintos establecimientos escolares” y dijo que se deberá cumplir con un protocolo que incluye “el distanciamiento social, uso de tapabocas y la correcta higiene de manos”.

La ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, confirmó este viernes que desde el 1 de marzo próximo comenzarán las clases en Corrientes “bajo el sistema de presencialidad segura”.

La funcionaria confirmó en declaraciones a Radio Sudamericana que será una vuelta “escalonada y graduada en los distintos establecimientos escolares” y dijo que se deberá cumplir con un protocolo que incluye “el distanciamiento social, uso de tapabocas y la correcta higiene de manos”.

De acuerdo a lo señalado por la titular de la cartera de Educación, está previsto que las actividades sean tanto presenciales como virtuales. No obstante, aún no está definido de qué manera se aplicarán los turnos. Aunque se estudia un sistema en el que durante 15 días un grupo acudirá a las aulas, mientras el otro tendrá clases online.

El regreso a clases, que será para todos los niveles, contempla que no todos los alumnos de una escuela asistirán desde el primer día de clases y prevé también un sistema de recreos alternados.

En cuanto a los docentes, quienes formen parte de la población de riesgo por el coronavirus podrán solicitar licencia. Benítez aseguró que “hay buen ánimo de maestros y profesores para volver”, y anticipó una reunión, para los próximos días, con los diversos gremios para dialogar sobre los protocolos a implementar para el regreso a las aulas.

Cronograma

La presentación de personal de conducción, administrativos, preceptores y docentes con funciones administrativas debe ser el 11 de febrero. El inicio del Ciclo Lectivo fue determinado para el 1 de marzo y el receso escolar del 12 al 23 de julio. La finalización del año el 10 de diciembre.

Trotta optimista para un reinicio seguro y con protocolos

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que tiene una mirada “altamente positiva” respecto del retorno a la presencialidad en las aulas de una forma “segura” y que espera que en los primeros días de marzo haya una “buena base” de asistencias que permita “recuperar esa normalidad”.

También resaltó la importancia de “los protocolos y la vacunación a los docentes. Los protocolos permiten el ingreso seguro y además, en cada provincia también planteamos que la decisión se debe tomar no sólo en función de esa provincia sino en función de la mínima unidad geográfica de cada territorio”, diferenció.

Del mismo modo, consideró, en diálogo con CNN Radio, que de esta forma se apunta a “poder recuperar esa normalidad que nos ha arrebatado la pandemia”.

Oficializan la extensión del DISPO y la prioridad de las lecciones en el aula

El Gobierno oficializó ayer la extensión del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) hasta el 28 de febrero en una medida que pone el foco en la priorización del retorno a las clases presenciales en todas las provincias.

El Decreto 67/2021 extiende en todo el país el distanciamiento desde el 1 de febrero hasta el 28 del mismo mes, y establece en su Artículo 24´, que “podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico”.

La decisión, que había sido anticipada por fuentes oficiales, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de los ministros que componen el Gabinete Nacional.

Las clases presenciales

El decreto indica que en todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes, tal como lo precisó el viernes en una entrevista radial el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

En cada jurisdicción a su vez “se podrán suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica”.

Asimismo, “el personal directivo, docente y no docente y los alumnos -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares que se hubieran reanudado, quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional”.

fuente Época