Robledo Puch pidió “un arma para meterme un tiro o una inyección letal”

7 agosto, 2020 3

El múltiple homicida Carlos Eduardo Robledo Puch aseguró ayer que prefiere morir antes que seguir cumpliendo la condena en prisión, según dieron a conocer medios metropolitanos.

“Tengo miedo de morir asfixiado, si me dan a elegir, que me traigan un arma porque preferiría pegarme un tiro en el corazón, como René Favaloro”, dijo desde una oficina de la Unidad Penal Número 26 de Olmos en una charla telefónica que mantuvo en exclusiva con el periodista Alejandro Salamone del sitio web eleditorplatense.com.ar.

El famoso asesino de 68 años suma así otro antecedente a lo que él mismo consderó “desesperación” por salir de prisión. Vale señalar, hace dos años a la por entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le suplicó en una carta que le dieran la inyección letal, como a los condenados a muerte en las prisiones de los EE. UU.

“A la noche me ahogo por el reflujo, me orino, apenas puedo mantenerme en pie porque mis piernitas no dan más. No estoy pidiendo una reparación por el daño que me han hecho teniéndome injustamente en la cárcel 48 años, me robaron mi vida a los 20, sino que suplico me apliquen una inyección letal como hicieron con Eva Perón cuando no daba más del dolor… ¿usted sabe eso? Pocos lo saben, a Evita no la dejaron sufrir más, le aplicaron una inyección de mucha morfina para que dejara de sufrir y yo quiero lo mismo porque no me van a dar un arma para que me pegue un tiro en el corazón como hizo Favaloro, así no se sufre nada”, dijo.