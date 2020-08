Armani: “Me quiero retirar en Atlético Nacional”

1 agosto, 2020 30

El arquero de River lo manifestó en una entrevista en Colombia. Tiene contrato en el club argentino hasta junio de 2022.

Si ya hubo una mudanza durante la cuarentena, no parece necesario encarar otra. No a corto plazo. Franco Armani está tan enfocado en River que hasta decidió alquilar una casa en la localidad bonaerense de Ezeiza que tuviera suficiente espacio verde como para ejercitarse con mayores comodidades que en un departamento. Ha dejado pruebas en Instagram de su esfuerzo: es habitual que suba videos de sus ejercicios a las historias o al feed de su cuenta, que ya acumula 1,3 millones de seguidores. Sin embargo, aunque no parezca tener en la cabeza irse hoy, el casildense también ve más allá. Y tiene una aspiración a mediano plazo.

El anhelo de Armani es jugar su último partido como profesional en Medellín. “Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí”, señaló.