5 hábitos saludables para bajar de peso

15 julio, 2020 27

Por lo general, uno de los prop贸sitos que muchas personas desean cumplir a principios de un nuevo a帽o es聽bajar de peso; en esa fecha, la mayor铆a est谩 deseoso por cambiar su aspecto f铆sico y聽mejorar su salud. Sin embargo, suelen pasar los meses y esa meta sigue sin cumplirse; puede ser por la falta de disciplina y simplemente porque no existe un verdadero compromiso.

Es complicado modificar los聽malos h谩bitos聽alimenticios cuando estamos tan acostumbrados a comer alimentos poco nutritivos y m谩s cuando las personas que viven con nosotros no son de gran ayuda y motivaci贸n; es por ello que se cae en la tentaci贸n f谩cilmente y se pierde la ilusi贸n por llegar a聽bajar de peso.

Sin embargo, se tiene que tomar conciencia y reflexionar sobre este tema, ya que no solo se trata de lucir bien para usar la ropa que tanto nos gusta, sino que es un tema de salud tanto f铆sica como mental. Cuando comienzas a cuidar de tu salud, te sentir谩s espectacular y eso lo reflejar谩s en todos los 谩mbitos de tu vida.

C贸mo empezar a crear buenos h谩bitos

Muchos h谩bitos de alimentaci贸n los tenemos muy arraigados desde la ni帽ez, pero no significa que sea demasiado tarde para modificarlos.聽Por ello, se recomienda empezar a eliminar esos pensamientos que solo obstaculizan alcanzar la meta deseada.

Por ejemplo: la palabra聽dieta聽se asocia err贸neamente a la pr谩ctica de restringir la ingesta de comida para obtener s贸lo los nutrientes y la energ铆a para bajar de peso, lo cual pone al cerebro en un estado de prohibici贸n hacia los alimentos sean saludables o no. Es por ello que en lugar de pensar en una dieta ser谩 mejor pensar en聽comer sano.

El siguiente paso es aceptar que la alimentaci贸n que se lleva a cabo no es la mejor; por ello ser谩 buen momento para comenzar a聽sustituir algunos alimentos poco saludables por otros que favorezcan聽el rendimiento y la energ铆a para聽acelerar el metabolismo.

Para crear buenos h谩bitos tambi茅n es importante establecer metas a corto plazo, un d铆a a la vez. As铆 ser谩 m谩s f谩cil que logres tus prop贸sitos y te sientas motivada al ver resultados de inmediato.

Cambia tu chip

Ahora que tienes claro el concepto de comer saludable y que aceptas que tu alimentaci贸n no es la mejor, podr谩s empezar en modificar esos malos h谩bitos en tu alimentaci贸n. Aqu铆 te dejo unas sencillas y eficaces recomendaciones para que logres tu meta sin morir en el intento.

1 Beber mucha agua

Muchas personas no est谩n acostumbradas a tomar agua natural, tal vez sea porque no tiene sabor y no es tan agradable para acompa帽arla con una buena comida. Pero, sabr谩s que beber agua tiene muchos beneficios como por ejemplo:聽ayuda al metabolismo a agilizarse, por ende la grasa acumulada en el cuerpo se reduce; adem谩s que se disminuir谩n los antojos, se mejora tu capacidad de concentraci贸n, memoria y habilidad psicomotora; incluso contribuye a prevenir los episodios de migra帽a y mejora el aspecto de tu piel.

Por lo regular, se recomienda tomar 2 litros de agua durante el d铆a. Pero si eres una persona que no le gusta el agua natural te recomiendo le agregues unas rodajas de naranja o lim贸n y as铆 tendr谩 mejor sabor.

2 Muchas verduras

Acompa帽a tus platillos con聽muchas verduras聽ya que son聽fundamentales para bajar de peso聽por su bajo contenido cal贸rico, adem谩s que no sentir谩s hambre. Muchas verduras contienen las vitaminas y minerales que son esenciales para tu salud, incluso pueden reducir el riesgo de algunas enfermedades.

Se recomienda comer lechuga y br贸coli que tienen mucha fibra; la cebolla y los pepinos que ayudan a reducir el estre帽imiento y con la retenci贸n de l铆quidos,聽el ajo sirve para quemar la grasa del cuerpo, as铆 como las espinacas, tomates, berenjenas y zanahorias que son buenas para quemar聽acelerar el metabolismo.

3 Cambia tu vajilla

Acost煤mbrate a servir tu comida en platos medianos o peque帽os, para que la cantidad de alimentos que consumas sea menor y as铆 sentir谩s que has comido bien. Un plato mediano es聽la porci贸n ideal聽que recomiendan los especialistas, ya que se reduce el consumo de alimentos y por ende se pierde peso.

4 Adelanta tu hora de alimentaci贸n

Los聽especialistas聽en salud aseguran que existen varios horarios a lo largo del d铆a que son favorables para聽bajar de peso, porque se da el tiempo necesario que requiere el organismo para procesar los carbohidratos, az煤cares y grasas. Ellos recomiendan聽ingerir los alimentos antes de las 15:00 horas聽para que el cuerpo pueda digerirlos, y para聽la cena ser谩 a las 18:00 o 18:30 horas; porque el cuerpo todav铆a puede utilizar la energ铆a para realizar otras actividades sin almacenarla como grasa.

En caso de no poder seguir al pie de la letra con estos horarios, puedes cenar dos horas antes de ir a la cama, as铆 podr谩s tener menos desgaste cal贸rico聽sin acumular grasa; esto te dar谩 tiempo para hacer digesti贸n. Es importante que consideres ingerir alimentos ligeros por la noche como sopas, yogur o ensaladas.

5 Un descanso reparador

Aunque no lo creas,聽dormir bien ayuda a quemar la grasa de nuestro cuerpo. Al reducir las horas de sue帽o se aumentan los niveles de grelina que es la hormona que estimula el apetito y reduce el gasto energ茅tico, adem谩s de promover la retenci贸n de grasas; esto se debe a que el cuerpo necesita m谩s energ铆a para permanecer despierto, es por ello es que se consume m谩s de lo suficiente. Lo ideal es dormir 8 o 9 horas.

Ahora ya lo sabes, estos peque帽os cambios te ayudar谩n a cumplir con tu prop贸sito de bajar de peso, sin necesidad de pasar hambre. Recuerda hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al d铆a y enfocarte en cumplir con tu prop贸sito un d铆a a la vez; as铆 podr谩s conseguir los resultados de manera eficaz.

