Djokovic puso en duda su participación en el Abierto de los EE.UU.

9 julio, 2020 13

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de tenis y recuperado de coronavirus, puso en duda su participación en el US Open, el Grand Slam estadounidense, que se jugaría del 31 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York.

“Ahora no sé qué va a pasar. No le favorece al Abierto de los Estados Unidos lo que pasa en las últimas semanas, está creciendo mucho los números de contagiados, sobre todo en Nueva York”, dijo Djokovic al diario deportivo serbio Sportski zurnal.

“Hay mucha incertidumbre. Muchos tenistas no saben si entrenar en polvo de ladrillo o en pista dura. Se sabrá más antes del 15 de julio, plazo tope para que la ATP decida sobre las competiciones de su calendario, Washington, Cincinnati y los torneos europeos”, consideró Djokovic según replicó la agencia EFE.

El español Rafael Nadal tampoco confirmó su presencia en el Abierto de los Estados Unidos y el suizo Roger Federer, operado de la rodilla, estará afuera del circuito hasta 2021.