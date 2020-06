Delincuente apuñaló a una mujer en centro de Mercedes

10 junio, 2020 679

El hecho altera la tranquilidad de vecinos. Los delitos no cesan en esta Cuarentena.

Una mujer fue apuñaladaa en un presunto asalto donde fue herida, ocurrió en la noche de este miércoles por calle Pedro Ferré a metros de Virasoro, en nuestra ciudad. Las tres comisarías de la ciudad trabajan para dar con el paradero del delincuente.

Las tres comisarías están detrás del autor material del hecho que aparentemente atacó solo pasadas las 19 horas.

Ocurrió en una zona muy transitada pero al momento del ataque no había nadie, la brigada de investigaciones trabaja con imágenes de las cámaras de seguridad en la zona, la víctima no brindó declaraciones y se desconoce el estado de salud, no se conoce el motivo del hecho y todas las hipótesis son válidas.

La pesquisa no tiene mayores datos del agresor. También están detrás del arma blanca con el cual atacó.