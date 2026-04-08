Declararon culpable a Matías Ríos por la muerte del soldado Arce

El Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de Corrientes declaró culpable a Matías José Ríos por los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas culposas, en el marco de un siniestro vial ocurrido en diciembre de 2023 en la localidad correntina de Mercedes.

El fallo, dictado este 7 de abril de 2026, determinó por unanimidad la responsabilidad penal del acusado como autor material, tras comprobarse que el hecho se produjo por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravada por exceso de velocidad y fuga del lugar.

El hecho

Según se detalló en la sentencia, el episodio ocurrió el 30 de diciembre de 2023 alrededor de las 6:30, en la ex Ruta Nacional 14, frente al acceso “Puesto Unión” de la Guarnición Militar Mercedes del Ejército Argentino, y en la avenida República Oriental del Uruguay.

Como consecuencia del siniestro, falleció Rodrigo Aníbal Arce, mientras que Néstor Iván Lovera sufrió lesiones de carácter gravísimo.

El fallo del tribunal

El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Ignacio Muschietti (presidente), Jorge Alberto Troncoso y Ramón Alberto Ríos, resolvió declarar la culpabilidad de Ríos por los delitos que concurren en forma ideal, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Además, en la misma resolución:

No se hizo lugar a la aplicación de medidas socioeducativas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Se rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la querella.

Próximos pasos

Tras el veredicto de culpabilidad, resta ahora la instancia de determinación de la pena, donde se establecerá la condena que deberá cumplir el acusado.